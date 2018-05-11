Liftoff! https://t.co/gtC39uTdw9 pic.twitter.com/aYHHm24Hca— SpaceX (@SpaceX) 11 мая 2018 г.
Falcon 9 с модернизированным разгонным блоком успешно стартовала с мыса Канаверал
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — С космодрома на мысе Канаверал стартовала
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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — С космодрома на мысе Канаверал стартовала
Liftoff! https://t.co/gtC39uTdw9 pic.twitter.com/aYHHm24Hca— SpaceX (@SpaceX) 11 мая 2018 г.
Ракета должна вывести на орбиту бангладешский телекоммуникационный спутник Bangabandhu-1.
Через восемь минут после старта разгонный блок приземлился на плавучей платформе Of course I still love you в Атлантическом океане.
Falcon 9 Block 5 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship. pic.twitter.com/YHqdxIrc8b— SpaceX (@SpaceX) 11 мая 2018 г.
Block 5 — принципиально новая разработка Space X. Предполагается, что ступень можно будет использовать не менее 100 раз, при этом ремонта она будет требовать не чаще, чем после каждого десятого полета. Это должно существенно снизить стоимость запусков.