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11 мая, источник: Интерфакс

Falcon 9 с модернизированным разгонным блоком успешно стартовала с мыса Канаверал

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 Block 5 с модернизированным разгонным блоком, который можно использовать не менее 100 раз, сообщает Space X.

Ракета должна вывести на орбиту бангладешский телекоммуникационный спутник Bangabandhu-1.

Через восемь минут после старта разгонный блок приземлился на плавучей платформе Of course I still love you в Атлантическом океане.

Block 5 — принципиально новая разработка Space X. Предполагается, что ступень можно будет использовать не менее 100 раз, при этом ремонта она будет требовать не чаще, чем после каждого десятого полета. Это должно существенно снизить стоимость запусков.

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