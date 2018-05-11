Falcon 9 с модернизированным разгонным блоком успешно стартовала с мыса Канаверал

Через восемь минут после старта разгонный блок приземлился на плавучей платформе Of course I still love you в Атлантическом океане.

Block 5 — принципиально новая разработка Space X. Предполагается, что ступень можно будет использовать не менее 100 раз, при этом ремонта она будет требовать не чаще, чем после каждого десятого полета. Это должно существенно снизить стоимость запусков.