От ABBA до Кончиты. Кого запомнили из победителей «Евровидения»

Источник: AP 2018

ABBA. 1974 год

Шведский квартет стал едва ли не первым победителем «Евровидения», слава которого выплеснулась за пределы Европы. Дело в том, что на конкурс ABBA приехала с актуальной музыкой — их композиция «Waterloo» позже стала международным хитом, да и до сих пор считается одной из лучших песен в их репертуаре. Группа просуществовала всего десять лет, но ее возрождения поклонники ждут до сих пор. В 2000 году музыкантам предлагали миллиард долларов за то, что они снова станут единой ABBA, а сейчас появился шанс наконец увидеть легендарную группу: готовится проект мирового турне с голографическими изображениями музыкантов. Но зато с новым материалом — Агнетта, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид уже записали две песни.

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Селин Дион. 1980 год

Канадская певица начала выступать очень рано, получила определенную известность в Европе и Азии, но «Евровидение-1988», на котором она представляла Швейцарию с франкоязычной песней «Ne partez pas sans moi» сделала 20-летнюю исполнительницу настоящей звездой. А когда Джеймс Кэмерон выбрал музыкальной темой для своего «Титаника» балладу Дион «My Heart Will Go On», ее слава только упрочилась. Премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми», миллионные тиражи пластинок, да и простое узнавание во всем мире закрепили статус Селин Дион настолько прочно, что его не смогли поколебать периодические перерывы в карьере певицы.

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Тото Кутуньо. 1990 год

Итальянский певец, регулярно покорявший фестиваль в Сан-Ремо, приехал на «Евровидение» в возрасте 47 лет и как полноценная звезда европейской эстрады легко завоевал сердца зрителей. Песня «Insieme 1992», правда, не стала таким же хитом, как, например, «L’italiano», но была включена в одноименный альбом Кутуньо, который вышел по следам победы на «Евровидении».

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Дана Интернэшнл. 1998 год

Решение послать на конкурс певицу-транссексуала, видимо, далось израильским организаторам конкурса непросто, но именно оно позволило этой стране в третий раз победить на «Евровидении». Что касается Даны, то после исполнения песни «Diva» и законного первого места она свою порцию славы получила сполна, а отголоски этой славы позволяют ей выступать, выпускать альбомы и синглы и вести собственные шоу.

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Руслана. 2004 год

Музыканты из стран бывшего СССР выигрывали «Евровидение» и до Русланы (Эстония в 2001-м, Латвия в 2002-м), но украинская певица стала первым победившим представителем СНГ. На конкурсе Руслана прошла полуфинал (тогда он был один) с песней «Wild Dances» и победила в финале — соперники были сильными, но она справилась. Позже певица прославилась активной гражданской позицией: она участвовала в первом майдане 2004 года и евромайдане 2014-го, была депутатом Рады.

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Lordi. 2006 год

В принципе, на «Евровидении» музыканты-рокеры периодически появляются, но, как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Единственное исключение — вот эта группа из Финляндии, которая очень удачно попала в нерв зрителям. Члены группы в масках чудовищ, не самый жесткий рок в истории музыки, но и не слащавый поп, который, будем честны, раздражает на «Евровидении» сильнее всего. А как итог — неожиданная, но заслуженная победа с песней «Hard Rock Hallelujah». К счастью, это не стало сигналом для остальных стран, так что в рок-фестиваль «Евровидение» не превратилось.

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Дима Билан. 2008 год

К победе своего представителя Россия шла долго и упорно. Первые опыты на конкурсе, на который мы пришли в середине 90-х, оказались провальными, неудачей обернулись даже поездки Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Ближе всех к победе были Алсу (второе место в 2000 году) и дуэт t.A.T.u (третье место в 2003-м, но разрыв с победителем был всего 3 очка). Билан пытался дважды. В 2006 году он стал вторым, но не сдался, и в 2008-м поехал еще раз, чтобы выиграть конкурс с песней «Believe». А заодно задать моду на появление на сцене скрипача и фигуриста.

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Кончита Вурст. 2014 год

Певица/певец из Австрии стал своего рода Даной Интернэшнл нашего времени, в отдельных моментах даже превзошел ее, но, в принципе, с ним/ней повторилась та же самая история. Бородатая Кончита, конечно, шокировала публику, но ее исполнение песни «Rise Like a Phoenix» оказалось настолько хорошим, что вызванный бородой шок прошел, а высокие оценки номера остались. В России, где как раз начинали закручивать гайки, отношение к представителю Австрии было не столь благожелательным (требовали даже не транслировать шоу), и она надолго стала символом всякого запретного, а заодно героем разнообразных мемов. Реальность оказалась намного прозаичней. Скрывавшийся за этой маской Томас Нойвирт продолжает гастролировать и петь, но недавно он признал свой диагноз (у него ВИЧ). А заодно заявил, что Кончита себя исчерпала, поэтому он кардинально сменил имидж. Но Нойвирта знают немногие, а Кончиту — едва ли не весь мир.

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Джамала. 2016 год

Украинская певица, которой очень повезло с политической обстановкой. Ее песню «1944» еще до старта конкурса обвиняли в излишней политизированности (что на «Евровидении» обычно не допускается), но организаторы предпочли не заметить прямых указаний на Крым, который за два года до этого вышел из состава Украины и вошел в состав России. В итоге на «Евровидении-2016» сложилась странная ситуация: по баллам от жюри победила австралийская певица Дами Им, по баллам от зрителей — россиянин Сергей Лазарев, а по сумме очков победа досталась Джамале. Насколько эта победа помогла певице добиться международного успеха, сказать сложно (альбом «1944» был выпущен в Европе и США), но вот привезенное ею в Киев «Евровидение-2017», видимо, надолго останется недосягаемым по количеству скандалов.