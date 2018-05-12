Выше планку

Источник: Reuters

Разговоры о повышении пенсионного возраста ходят уже несколько лет, но буквально на днях вопрос перешел в практическую плоскость. Выступая в Госдуме, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подготовке правительством соответствующего законопроекта. Через три дня HeadHunter представил результаты исследования, показывающие, как россияне относятся к идее властей. Оказалось, не очень. Вообще в России пенсионный возраст один из самых низких в мире. Другие партнеры Москвы по СНГ уже приняли меры по его повышению. Например, в Казахстане к 2027 году решили уравнять возраст выхода мужчин и женщин на заслуженный отдых — до 63 лет. Почему теперь настала очередь России — в материале портала iz.ru.

За старое

Новую волну обсуждений старой темы запустил Медведев непосредственно перед тем, как депутаты Госдумы утвердили его на еще один срок. Он заявил, что решение по пенсионному возрасту уже назрело, и напомнил, что прежние рамки принимались давно — в 30-е годы прошлого века. Средняя продолжительность жизни тогда была около 40 лет.

Читайте также Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии

— С тех пор жизнь в стране изменилась — безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни, — отметил глава правительства. По его словам, решение принимать необходимо, но делать это нужно аккуратно. Должна учитываться готовность человека продолжить работу, наличие у него сил и здоровья.

— Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную Думу, — подчеркнул Медведев.

Вслед за этим глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что на разных уровнях обсуждалось повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 63 или 65.

Похожие рамки уже установили для госслужащих. В 2017 году вступил в силу закон, откладывающий получение пенсии по старости работающими в госструктурах мужчинами до 65 лет и женщинами до 63. Планку повышают постепенно — прибавляя по шесть месяцев каждый год. По оценкам экспертов, отмечала «Российская газета», решение поднять возраст выхода на заслуженный отдых для госслужащих подготовит население к аналогичным мерам. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предлагал такое же поэтапное повышение для всех граждан — до 65 и 63.

По словам Рязанского, которого цитирует ТАСС, нет сомнений, что пенсионный возраст будет повышаться, вопрос только в том, когда и каким образом это произойдет. Он уверен, что процесс должен идти постепенно, но как именно, пока не ясно. Как вариант — те, кто сейчас работает, выйдут на пенсию как положено, а новая система коснется только тех, кто начал трудовую деятельность после ее внедрения.

Повышению быть

Эксперты расходятся во взглядах, эффективна ли вообще будет данная мера. По мнению старшего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института Татьяны Омельчук, пишут «Ведомости», повышение возраста до 63 лет вдвое сократит дефицит бюджета пенсионной системы к 2030 году и увеличит пенсии на 30−40%.

Читайте также Пенсионный возраст тронулся с места

С ее точки зрения, это единственная мера, которая позволит снизить демографическую нагрузку на ПФР: число трудоспособных россиян сокращается, а пенсионеров растет.

— В настоящее время более 70% пенсионеров в первые пять лет после достижения пенсионного возраста работают. Это доказывает, что пенсионный возраст в России занижен, — заявила Омельчук в интервью порталу «Лаборатория пенсионной реформы».

Эксперт, с которым пообщался корреспондент портала iz.ru, согласен с Омельчук в том, что демография в стране плохая: на одного пенсионера приходится меньше двух работающих граждан.

— Отсюда такие низкие пенсии. Инициаторы повышения считают, что таким образом они увеличат пенсии потому, что срок дожития, то есть время, в течение которого человек проживает на пенсию, будет меньше, чем сейчас, — пояснил специалист, пожелавший остаться анонимным.

Он подчеркнул, что нынешний пенсионный возраст установили в 1932 году, когда продолжительность жизни была ниже. Собеседник портала полагает, что возраст повысят — до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин. Делать это будут постепенно, как и предлагал Кудрин.

Однако не факт, что эта мера позволит справиться с дефицитом Пенсионного фонда.

— Это просто перенос обязательств во времени — перенос сроков выплаты пенсий, — пояснил эксперт. Он уверен, что этот способ малоэффективен и является сугубо временным. Специалист видит решение проблемы в развитии накопительной пенсионной системы.

Россияне против

Судя по опросам, решение повысить пенсионный возраст станет непопулярным. Как сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, «никто не хочет сам стрелять себе в ногу».

Подобную меру готов поддержать лишь каждый десятый россиянин. Это самостоятельные люди, которые особо не надеются на государство и для кого перспектива выхода на пенсию пока не кажется близкой.

— Люди считают, что власти к ним безразличны, они хотят сократить доходы населения и вообще не хотят, чтобы люди доживали до пенсии. Главная мотивация, по мнению людей, для поднятия пенсионного возраста — чтобы им вообще ничего не платить, — сказал социолог в интервью радиостанции «Вести FM».

Читайте также ПФР увеличит расходы на выплату пенсий на 99 миллиардов рублей

Он обратил внимание на один позитивный момент: отсутствие планов уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. Люди категорически против этого: они считают, что у женщины и так двойная нагрузка — она не только работает, но и воспитывает детей и занимается домашним хозяйством.

— Поэтому женщины всё-таки выходят на пенсию раньше мужчин не зря, — продолжил Федоров. Он уточнил, что если пенсионный возраст всё-таки повысят, очень важно, чтобы этот разрыв в пять лет или меньше сохранился.

Слова гендиректора ВЦИОМ подтверждают и результаты последнего исследования компании интернет-рекрутмента HeadHunter (имеются в распоряжении портала iz.ru). В апреле ее специалисты опросили почти 8 тыс. работающих россиян. Им задали вопрос о том, как можно увеличить ВВП, и предложили несколько вариантов ответа. Одним из них была корректировка пенсионного возраста.

Выяснилось, что большая часть респондентов (53%) считает нынешний уровень в 60 лет для мужчин и 55 для женщин оптимальным. В то же время 35% высказались за снижение планки. За повышение выступили только 6%, остальные затруднились ответить. В среднем желающие отодвинуть момент выхода на пенсию сочли наиболее приемлемым для этого возраст в 63 года для мужчин и 60 для женщин.

Читайте также Почему следует раздавать всем бесплатные деньги

Любопытно, что снижение поддержали в основном опрошенные, которым от 18 до 25 лет. Среди более взрослого поколения (старше 45) доля тех, кому нравится эта идея, составила всего лишь 17%.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова прокомментировала данный факт корреспонденту портала iz.ru. По ее словам, молодые люди не хотят трудиться несколько десятков лет с постоянной перспективой увеличения этого срока. Кроме того, они не могут спрогнозировать свои доходы через такое продолжительное время. Старшее поколение при этом допускает возможность повышения пенсионного возраста, поскольку «проблему и ее решения проще разглядеть, приблизившись».