В Калининграде подземный переход рядом с ТЦ «Плаза» к ЧМ-2018 превратится в арт-тоннель

Подземный пешеходный переход в Калининграде рядом с торговым центром «Плаза» станет площадкой для творческих людей. Ожидается, что там будут выступать музыканты, рассказал на встрече с журналистами в пятницу, 11 мая, министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Есть такой образ в романе Пелевина “iPhuck 10” — “балтийский тоннель”. Сначала мы хотели сделать на стенах граффити с известными людьми, но потом решили, что это не очень хорошая идея, так что сделаем граффити с футболом. С коллегами сейчас рассматриваем вариант этой площадки под различные арт-проекты. Есть уже несколько музыкантов, которые готовы там выступать в дни ЧМ 2018. Тут могут обосноваться и художники», — рассказал Ермак.