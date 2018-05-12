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20:11 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде подземный переход рядом с ТЦ «Плаза» к ЧМ-2018 превратится в арт-тоннель

Здесь смогут выступать музыканты и будут проходить творческие акции.

Источник: Клопс.ru

Подземный пешеходный переход в Калининграде рядом с торговым центром «Плаза» станет площадкой для творческих людей. Ожидается, что там будут выступать музыканты, рассказал на встрече с журналистами в пятницу, 11 мая, министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Арт-площадка будет называться «Балтийский тоннель», сообщил чиновник. По его словам, это название он позаимствовал из романа Пелевина.

«Есть такой образ в романе Пелевина “iPhuck 10” — “балтийский тоннель”. Сначала мы хотели сделать на стенах граффити с известными людьми, но потом решили, что это не очень хорошая идея, так что сделаем граффити с футболом. С коллегами сейчас рассматриваем вариант этой площадки под различные арт-проекты. Есть уже несколько музыкантов, которые готовы там выступать в дни ЧМ 2018. Тут могут обосноваться и художники», — рассказал Ермак.

Министр также напомнил, что к мундиалю в регионе планируется сделать единый маршрут, который объединит стадион, фан-зону и центр города.

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