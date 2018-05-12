В Калининграде подземный переход рядом с ТЦ «Плаза» к ЧМ-2018 превратится в арт-тоннель
Здесь смогут выступать музыканты и будут проходить творческие акции.
Здесь смогут выступать музыканты и будут проходить творческие акции.
Подземный пешеходный переход в Калининграде рядом с торговым центром «Плаза» станет площадкой для творческих людей. Ожидается, что там будут выступать музыканты, рассказал на встрече с журналистами в пятницу, 11 мая, министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.
«Есть такой образ в романе Пелевина “iPhuck 10” — “балтийский тоннель”. Сначала мы хотели сделать на стенах граффити с известными людьми, но потом решили, что это не очень хорошая идея, так что сделаем граффити с футболом. С коллегами сейчас рассматриваем вариант этой площадки под различные
Министр также напомнил, что к мундиалю в регионе планируется сделать единый маршрут, который объединит стадион,