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01:39 (мск), источник: РИА Новости

В московском метро пройдет парад поездов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Парад поездов состоится на Кольцевой линии московского метрополитена 12 и 13 мая в честь 83-летия со дня открытия метро, пассажиры смогут увидеть и прокатиться как в современных, так и в воссозданных ретровагонах, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Источник: РИА Новости
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«В выходные московский метрополитен в честь своего 83-летия проведет на Кольцевой линии парад поездов. Уже четвертый год подряд пассажиры смогут увидеть и даже прокатиться на всех типах вагонов, которые в настоящее время используются в московском метро», — рассказал Ликсутов РИА Новости.

По словам главы департамента, парад поездов начнется 12 мая в 05.30 утра на станции «Октябрьская» Кольцевой линии, откроет торжественное мероприятие именной ретропоезд «Сокольники».

«В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего «линкруст"(материал с рельефными рисунками — ред.)», — пояснил заммэра.

Он добавил, что парад будет длиться всю субботу и до 20.00 воскресенья.

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