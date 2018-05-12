В московском метро пройдет парад поездов

Источник: РИА Новости

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«В выходные московский метрополитен в честь своего 83-летия проведет на Кольцевой линии парад поездов. Уже четвертый год подряд пассажиры смогут увидеть и даже прокатиться на всех типах вагонов, которые в настоящее время используются в московском метро», — рассказал Ликсутов РИА Новости.

По словам главы департамента, парад поездов начнется 12 мая в 05.30 утра на станции «Октябрьская» Кольцевой линии, откроет торжественное мероприятие именной ретропоезд «Сокольники».

«В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего «линкруст"(материал с рельефными рисунками — ред.)», — пояснил заммэра.