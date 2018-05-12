Цель одна — возвращение в Премьер-лигу — Аркадий Мкртычев

Источник: Хабаровский край сегодня

Кто из нынешнего состава останется в команде? Сколько фамилий в списке потенциальных новичков на будущий сезон? Каков будет бюджет клуба? Председатель Попечительского Совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев ответил на накопившиеся вопросы на сайте болельщиков клуба, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

О настоящем и будущем.

— Какие, по вашему мнению, основные причины неудачного выступления команды после зимней паузы?

— Мы банально оказались не готовы к уровню Премьер-Лиги. Не отдельный тренер или игрок, а клуб в целом. Очень много компонентов, которые мы не успели перевести на новый уровень. Но мы свои ошибки видим и уже сейчас их исправляем.

— Что ждёт «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне? Будет ли перед нашим клубом поставлена конкретная задача возвращения в Премьер-Лигу за один сезон?

— Еще зимой я сказал: если команда вылетит в ФНЛ, то цель на сезон будет одна: вернуться в Премьер-Лигу. Причем напрямую. Другой задачи сейчас у нас быть не может! И уверен, что нам по силам её выполнить.

— Кто из нынешнего состава футболистов останется со СКА? Сможем ли мы сохранить наших нынешних лидеров, особенно Александра Довбню?

— Конечно, нужно дождаться матча против «Зенита»… Но, думаю, останутся практически все, у кого действуют контракты. Под вопросом Довбня — уйдет — не уйдет. С большой долей вероятности останутся Казанков, Никифоров, Аделейе. Однозначно остается наш молодой вратарь Соромытько. Он прогрессировал в нынешнем сезоне, выступая за молодежную команду. Мы верим, что у него большой потенциал. Еще сезон контракта у Секульски. Он хорошо выступал в чемпионате Польши. Да, у нас забить пока не может, но еще должен себя показать. Много будет зависеть от последней игры.



— Как будет формироваться состав на следующий сезон? Будет ли он конкурентоспособен в ФНЛ? Ведутся ли переговоры с потенциальными новичками?

— Спортивный директор предоставил мне список потенциальных новичков. В нем двадцать фамилий. По понятным причинам, озвучить их пока не могу — все в стадии переговоров. Единственно меня не устраивает, что в этом списке пока мало игроков уровня Премьер-Лиги. Но время у нас ещё есть, тем более рынок зависит от итогового положения команд в чемпионатах РФПЛ и ФНЛ. После завершения сезона список потенциальных новичков, безусловно, станет шире.



— Останется ли в Хабаровске нынешний тренерский штаб команды?

— Мы взяли главного тренера с прицелом на перспективу, и сейчас не видим необходимости что-либо менять. Да, болельщики недовольны игрой, которую в последних матчах показывает команда. Но, повторюсь, в новых для себя обстоятельствах не лучшим образом сработал клуб в целом, все его службы, а не только тренеры и игроки.

Другое дело, что в случае дальнейшего отсутствия результата, перемены последуют, и это касается всех, кто сегодня работает в клубе.

— На каком уровне будет сформирован бюджет клуба?



— За бюджет точно беспокоиться не стоит. Ситуация, когда вдруг кончились деньги, у нас невозможна. Да, «СКА-Хабаровск» не самый богатый клуб, но мы очень скрупулезно подходим к расходам. Что касается точной величины бюджета на будущий сезон, то пока её не знаю даже я. Дело в том, что переговоры с крупными спонсорами ведет лично губернатор края. Что-то поручает мне.

Но, я убежден, что 500 миллионов рублей на спортивную составляющую — достаточно для того, чтобы решить задачу выхода в РФПЛ. У нас эта сумма будет. Все, что получится привлечь сверх нее, направим на дальнейшее совершенствование инфраструктуры клуба. С учетом этих трат, может, к миллиарду и приблизимся. Сразу скажу — это прикидочные суммы, которые со временем будут наращиваться.

— Как оцениваются результаты молодежной команды? И что в принципе будет с игроками и тренерским штабом молодежной команды?

— Конечно, молодежка в своем турнире выступила лучше, чем основная команда в своем. Тем не менее, ничего сверхвыдающегося они не показали. Так же была длительная серия без побед. Однако в этом коллективе собраны перспективные ребята, которых нам хочется сохранить. Турнира дублеров в ФНЛ нет. Третья лига для них… Вряд ли в таком турнире можно прогрессировать. С этой точки зрения, предпочтительный вариант заявить их во вторую лигу. Думаю, окончательно ответ на этот вопрос найдем в ближайшее время.



Инфраструктурные проекты.

— Когда построят крытый манеж, который обещали построить в марте 2018 года?

— Манеж и другие объекты набережной строятся за счет денег инвесторов, без привлечения бюджетных средств. Сейчас нам уже удалось найти инвестора, который выделяет 50 миллионов рублей на строительство футбольного манежа. В сентябре-октябре — до холодов — мы должны его сдать. Здесь никаких иллюзий нет. То, что юные футболисты по полгода не имеют возможности тренироваться на нормальных полях, переходят зимой на паркет, не способствует ни их прогрессу, ни желанию остаться в родном клубе и Хабаровске. Так что манеж — жизненно необходимый объект. Причем нам бы не помешал еще и манеж для основной команды.



— Когда продолжится реконструкция нашего футбольного стадиона? Когда там появится обещанный навес над трибунами и другие обещанные новшества?



— Буквально в течение ближайших двух недель мы широким фронтом возобновляем строительные работы. Нужно привести в порядок оставшуюся территорию возле стадиона. Уже пришла в Хабаровск первая партия кресел, подобных тем, что установлены на арене «Краснодара». Надеюсь, в этом году оснастим ими весь стадион.

В ближайшее время приступим к работе и над навесами. Постараемся построить их не над одной трибуной, а над всеми. Дальше уже можно будет подумать — если технологически это вообще возможно — и над тем, чтобы накрыть крышей футбольное поле.