Цель одна — возвращение в Премьер-лигу — Аркадий Мкртычев
Председатель Попечительского Совета «СКА-Хабаровск» ответил на вопросы болельщиков.
Председатель Попечительского Совета «СКА-Хабаровск» ответил на вопросы болельщиков.
Кто из нынешнего состава останется в команде? Сколько фамилий в списке потенциальных новичков на будущий сезон? Каков будет бюджет клуба? Председатель Попечительского Совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев ответил на накопившиеся вопросы на сайте болельщиков клуба, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О настоящем и будущем.
— Какие, по вашему мнению, основные причины неудачного выступления команды после зимней паузы?
— Мы банально оказались не готовы к уровню
— Что ждёт «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне? Будет ли перед нашим клубом поставлена конкретная задача возвращения в
— Еще зимой я сказал: если команда вылетит в ФНЛ, то цель на сезон будет одна: вернуться в
— Кто из нынешнего состава футболистов останется со СКА? Сможем ли мы сохранить наших нынешних лидеров, особенно Александра Довбню?
— Конечно, нужно дождаться матча против «Зенита»… Но, думаю, останутся практически все, у кого действуют контракты. Под вопросом Довбня — уйдет — не уйдет. С большой долей вероятности останутся Казанков, Никифоров, Аделейе. Однозначно остается наш молодой вратарь Соромытько. Он прогрессировал в нынешнем сезоне, выступая за молодежную команду. Мы верим, что у него большой потенциал. Еще сезон контракта у Секульски. Он хорошо выступал в чемпионате Польши. Да, у нас забить пока не может, но еще должен себя показать. Много будет зависеть от последней игры.
— Как будет формироваться состав на следующий сезон? Будет ли он конкурентоспособен в ФНЛ? Ведутся ли переговоры с потенциальными новичками?
— Спортивный директор предоставил мне список потенциальных новичков. В нем двадцать фамилий. По понятным причинам, озвучить их пока не могу — все в стадии переговоров. Единственно меня не устраивает, что в этом списке пока мало игроков уровня
— Останется ли в Хабаровске нынешний тренерский штаб команды?
— Мы взяли главного тренера с прицелом на перспективу, и сейчас не видим необходимости
Другое дело, что в случае дальнейшего отсутствия результата, перемены последуют, и это касается всех, кто сегодня работает в клубе.
— На каком уровне будет сформирован бюджет клуба?
— За бюджет точно беспокоиться не стоит. Ситуация, когда вдруг кончились деньги, у нас невозможна. Да, «СКА-Хабаровск» не самый богатый клуб, но мы очень скрупулезно подходим к расходам. Что касается точной величины бюджета на будущий сезон, то пока её не знаю даже я. Дело в том, что переговоры с крупными спонсорами ведет лично губернатор края.
Но, я убежден, что 500 миллионов рублей на спортивную составляющую — достаточно для того, чтобы решить задачу выхода в РФПЛ. У нас эта сумма будет. Все, что получится привлечь сверх нее, направим на дальнейшее совершенствование инфраструктуры клуба. С учетом этих трат, может, к миллиарду и приблизимся. Сразу скажу — это прикидочные суммы, которые со временем будут наращиваться.
— Как оцениваются результаты молодежной команды? И что в принципе будет с игроками и тренерским штабом молодежной команды?
— Конечно, молодежка в своем турнире выступила лучше, чем основная команда в своем. Тем не менее, ничего сверхвыдающегося они не показали. Так же была длительная серия без побед. Однако в этом коллективе собраны перспективные ребята, которых нам хочется сохранить. Турнира дублеров в ФНЛ нет. Третья лига для них… Вряд ли в таком турнире можно прогрессировать. С этой точки зрения, предпочтительный вариант заявить их во вторую лигу. Думаю, окончательно ответ на этот вопрос найдем в ближайшее время.
Инфраструктурные проекты.
— Когда построят крытый манеж, который обещали построить в марте 2018 года?
— Манеж и другие объекты набережной строятся за счет денег инвесторов, без привлечения бюджетных средств. Сейчас нам уже удалось найти инвестора, который выделяет 50 миллионов рублей на строительство футбольного манежа. В
— Когда продолжится реконструкция нашего футбольного стадиона? Когда там появится обещанный навес над трибунами и другие обещанные новшества?
— Буквально в течение ближайших двух недель мы широким фронтом возобновляем строительные работы. Нужно привести в порядок оставшуюся территорию возле стадиона. Уже пришла в Хабаровск первая партия кресел, подобных тем, что установлены на арене «Краснодара». Надеюсь, в этом году оснастим ими весь стадион.
В ближайшее время приступим к работе и над навесами. Постараемся построить их не над одной трибуной, а над всеми. Дальше уже можно будет подумать — если технологически это вообще возможно — и над тем, чтобы накрыть крышей футбольное поле.
Но с инженерной точки зрения это сложный проект, а стадион у нас старый. Нужно будет смотреть: возможна ли такая реконструкция в принципе. Но это уже в следующем году.
Постараемся приблизить к тому же «Краснодару» видеотабло, сделать его круговым. Думаем, что делать с двухметровыми решетками вокруг поля. Нужно найти способ, который позволит их убрать и при этом не нарушить регламент. Уже в мыслях держим и улучшение качества поля. Думаем: заменить на нем крошку на крошку более высокого качества или же повременить, и в будущем перестелить его целиком.
Уже проектируем восстановительный центр, который будет располагаться здесь же, рядом со стадионом. Губернатор обещал помочь с поиском финансирования. Не исключено, что попытаемся подключить к этому вопросу федеральные ведомства.
В общем, мы хотим как можно быстрее решить строительные вопросы, чтобы потом к ним уже не возвращаться, а заниматься улучшением спортивных результатов.