#AuctionUpdate ‘Fillette à la corbeille fleurie’ by Pablo #Picasso sells for $115,000,000.https://t.co/z3iM9gZqvJ pic.twitter.com/96laDKNiuZ— Christie's (@ChristiesInc) 9 мая 2018 г.
Коллекция Рокфеллеров стала самой дорогой в истории торгов
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Собрание произведений искусства и драгоценностей, принадлежавших Пэгги и Дэвиду Рокфеллерам, стала самой дорогой коллекцией одного владельца в истории, превысив планку в $800 млн на торгах аукционного дома Christie’s, сообщает в пятницу Associated Press.