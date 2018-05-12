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03:08 (мск), источник: Интерфакс

Коллекция Рокфеллеров стала самой дорогой в истории торгов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Собрание произведений искусства и драгоценностей, принадлежавших Пэгги и Дэвиду Рокфеллерам, стала самой дорогой коллекцией одного владельца в истории, превысив планку в $800 млн на торгах аукционного дома Christie’s, сообщает в пятницу Associated Press.

Предыдущий рекорд оказался превышен почти вдвое: до сих пор самой дорогой была коллекция Ив Сен-Лорана, проданная за $484 млн в 2009 году.

Самым дорогим лотом в коллекции Рокфеллеров стала картина Пикассо «Молодая девушка с цветочной корзиной», ушедшая с молотка за $115 млн. На втором месте оказалась картина Клода Моне «Кувшинки», проданная за $84 млн.

Согласно заявлению Christie’s, все 893 лота, составлявшие коллекцию Рокфеллеров, были проданы в общей сложности за $828 млн. В собрание, помимо живописных полотен, входили предметы мебели, изделия из фарфора и керамики, а также личные вещи. Последние недорогие лоты распродавались в пятницу; за несколько сотен долларов можно было купить, к примеру, запонки или зажимы для денег.

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