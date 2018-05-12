Отто фон Штирлиц изменил свой облик во Владивостоке

По данным портала VL.ru, на панно нанесли медную патину, которая обеспечит надежную защиту металла от коррозии. Покрытие должно обеспечить защиту
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в пятницу, 19 января, приморская столица обзавелась необычной достопримечательностью. Металлическая конструкция с силуэтом разведчика — героя романов советского писателя Юлиана Семёнова — расположилась напротив гостиницы и ресторана «Версаль», где разведчик любил ужинать. Правда, Штирлиц «раскрылся» случайно — тент, закрывающий скульптуру, сорвал ветер. Через некоторое время объект опять спрятали, однако он продолжал светиться в темноте.