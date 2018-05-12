Отто фон Штирлиц изменил свой облик во Владивостоке

Источник: Восток Медиа

Из-за воздействия погодных условий на панно появилась ржавчина. Создатели не нанесли на металлическую конструкцию защитное покрытие, так как устанавливался арт-объект в холодное время года. За почти четыре месяца фигура довольно поистрепалась, и с наступлением тепла конструкцию решили привести в порядок.

По данным портала VL.ru, на панно нанесли медную патину, которая обеспечит надежную защиту металла от коррозии. Покрытие должно обеспечить защиту арт-объекта от воздействия окружающей среды как минимум на два года. Также, в этот период специалисты будут периодически обновлять памятник специализированной краской для металла.