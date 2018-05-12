Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Какими выросли дети-звезды советского кино
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира
Сборная США забросила 13 шайб в матче чемпионата мира по хоккею
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:21 (мск), источник: Восток Медиа

Отто фон Штирлиц изменил свой облик во Владивостоке

Арт-объект возле дома по улице Светланская, 8 избавили от ржавчины и привели в порядок. Фигуре литературного и кинематографического персонажа Отто фон Штирлицу вернули первоначальный облик, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Из-за воздействия погодных условий на панно появилась ржавчина. Создатели не нанесли на металлическую конструкцию защитное покрытие, так как устанавливался арт-объект в холодное время года. За почти четыре месяца фигура довольно поистрепалась, и с наступлением тепла конструкцию решили привести в порядок.

По данным портала VL.ru, на панно нанесли медную патину, которая обеспечит надежную защиту металла от коррозии. Покрытие должно обеспечить защиту арт-объекта от воздействия окружающей среды как минимум на два года. Также, в этот период специалисты будут периодически обновлять памятник специализированной краской для металла.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в пятницу, 19 января, приморская столица обзавелась необычной достопримечательностью. Металлическая конструкция с силуэтом разведчика — героя романов советского писателя Юлиана Семёнова — расположилась напротив гостиницы и ресторана «Версаль», где разведчик любил ужинать. Правда, Штирлиц «раскрылся» случайно — тент, закрывающий скульптуру, сорвал ветер. Через некоторое время объект опять спрятали, однако он продолжал светиться в темноте.

Все новости региона
 В ад для автолюбителей превратилась популярная дорога Владивостока
Молодые семьи в Хабаровске заселятся в «Берёзки» в начале лета
Госдеп назвал незаконной российскую поставку помощи в Донбасс
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
В НАТО отметили «быстрое возрождение» российской армии
Турция и Азербайджан запустят Трансанатолийский газопровод
От ABBA до Кончиты. Кого запомнили из победителей «Евровидения»
За неделю иностранные инвесторы забрали из России $152 млн
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира В группе А у швейцарской команды лишь на одно очко меньше, чем у российских хоккеистов
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь