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09:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Переезд на «тещином языке» дождался ремонта во Владивостоке

Благоустройство планируют закончить за выходные.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 11 на 12 мая во Владивостоке начался ремонт переезда по улице Деревенской в районе остановки «ДСК».

На участок вышли дорожные строители — они благоустраивают дорогу, прилегающую к переезду.

Ремонт переезда начался с демонтажа неиспользуемых железнодорожных путей. Затем подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие на межпутье. По плану, участок отремонтируют за выходные, сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии.

Железнодорожный переезд в районе «ДСК» — самый разрушенный в городе, разбитый асфальт мешает движению транспорта. Здесь проходит три железнодорожных ветки, одна из которых принадлежит владивостокской дистанции пути ОАО «РЖД», а остальные — ОАО «Фирма Аврора». Поэтому ремонт ведется за счёт собственников путей.

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