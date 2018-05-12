Переезд на «тещином языке» дождался ремонта во Владивостоке
Благоустройство планируют закончить за выходные.
Благоустройство планируют закончить за выходные.
В ночь с 11 на 12 мая во Владивостоке начался ремонт переезда по улице Деревенской в районе остановки «ДСК».
На участок вышли дорожные строители — они благоустраивают дорогу, прилегающую к переезду.
Ремонт переезда начался с демонтажа неиспользуемых железнодорожных путей. Затем подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие на межпутье. По плану, участок отремонтируют за выходные, сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии.
Железнодорожный переезд в районе «ДСК» — самый разрушенный в городе, разбитый асфальт мешает движению транспорта. Здесь проходит три железнодорожных ветки, одна из которых принадлежит владивостокской дистанции пути ОАО «РЖД», а остальные — ОАО «Фирма Аврора». Поэтому ремонт ведется за счёт собственников путей.