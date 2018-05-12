Популярный пляж во Владивостоке очистили от нефтепродуктов

Во Владивостоке специалисты ликвидировали загрязнение нефтепродуктами в бухте Горностай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Прибывшие на место происшествия специалисты, обработали локальные участки загрязнения прибрежной территории сорбентами, тем самым нейтрализовав нефтепродукты. Затем представители Владивостокского гарнизона пожарной охраны МЧС Приморья обработали поверхность водой.

В настоящее время экологической угрозы нет.