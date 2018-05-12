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09:18 (мск), источник: VLADNEWS

Популярный пляж во Владивостоке очистили от нефтепродуктов

В настоящее время экологической угрозы нет.

Во Владивостоке специалисты ликвидировали загрязнение нефтепродуктами в бухте Горностай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Прибывшие на место происшествия специалисты, обработали локальные участки загрязнения прибрежной территории сорбентами, тем самым нейтрализовав нефтепродукты. Затем представители Владивостокского гарнизона пожарной охраны МЧС Приморья обработали поверхность водой.

В настоящее время экологической угрозы нет.

Напомним, 10 мая местные жители сообщили о разливе нефтепродуктов в районе бухты Горностай. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты, которые взяли пробы и приняли решение по очистке прибрежной территории.

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