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09:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Дождливо и ветрено будет в Хабаровске после выходных

Существенного похолодания не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 69% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Хабаровские синоптики прогнозируют осадки на новой рабочей неделе. Во вторник начнутся дожди, а в среду к ним присоединится ветер, сообщает портал «Губерния».

Прогнозом погоды поделились в Хабаровском гидрометцентре.

«Завтра, 13 апреля, и в понедельник в Хабаровске ожидается переменная облачность. Средние температуры днем составят от +20 до +22 градусов, ночью — от +10 до +14. Но уже во вторник, 15 апреля, начнутся дожди, которые продлятся до четверга и возобновятся в конце рабочей недели. На фоне этого на несколько градусов снизится и температура: днем воздух прогреется до +18, а ночью температура упадет до +8. Во время дождей усилится южный ветер: он будет достигать 15 метров в секунду. В солнечные дни порывы ветра будут от 5 до 10 метров в секунду», — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Галина Брынцева.

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