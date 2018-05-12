Дождливо и ветрено будет в Хабаровске после выходных

«Завтра, 13 апреля, и в понедельник в Хабаровске ожидается переменная облачность. Средние температуры днем составят от +20 до +22 градусов, ночью — от +10 до +14. Но уже во вторник, 15 апреля, начнутся дожди, которые продлятся до четверга и возобновятся в конце рабочей недели. На фоне этого на несколько градусов снизится и температура: днем воздух прогреется до +18, а ночью температура упадет до +8. Во время дождей усилится южный ветер: он будет достигать 15 метров в секунду. В солнечные дни порывы ветра будут от 5 до 10 метров в секунду», — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Галина Брынцева.