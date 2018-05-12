В Красноярске еще на двух улицах изменится схема движения
Перекрытие продлится около двух месяцев.
Перекрытие продлится около двух месяцев.
В Красноярске на два месяца изменится схема движения транспорта по улицам Копылова и Красной Армии. Об этом сообщили в КрУДор.
Проезд закроют 19 мая в 22.00. Изменения связаны со строительством двух пешеходных переходов и переносом коммуникаций. Для машин закроют стометровый участок Копылова. Проехать можно будет только по дублирующей дороге, попасть на которую можно также с перекрёстка с улицей Корнеева. По мнению специалистов, новая схема движения не доставит неудобств.
Для удобства автомобилистов перед закрытием участка на нём установят соответствующие знаки, а для объезда будет организовано три полосы движения.