В Красноярске еще на двух улицах изменится схема движения

В Красноярске на два месяца изменится схема движения транспорта по улицам Копылова и Красной Армии. Об этом сообщили в КрУДор.

Проезд закроют 19 мая в 22.00. Изменения связаны со строительством двух пешеходных переходов и переносом коммуникаций. Для машин закроют стометровый участок Копылова. Проехать можно будет только по дублирующей дороге, попасть на которую можно также с перекрёстка с улицей Корнеева. По мнению специалистов, новая схема движения не доставит неудобств.