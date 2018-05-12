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18:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске еще на двух улицах изменится схема движения

Перекрытие продлится около двух месяцев.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на два месяца изменится схема движения транспорта по улицам Копылова и Красной Армии. Об этом сообщили в КрУДор.

Проезд закроют 19 мая в 22.00. Изменения связаны со строительством двух пешеходных переходов и переносом коммуникаций. Для машин закроют стометровый участок Копылова. Проехать можно будет только по дублирующей дороге, попасть на которую можно также с перекрёстка с улицей Корнеева. По мнению специалистов, новая схема движения не доставит неудобств.

Для удобства автомобилистов перед закрытием участка на нём установят соответствующие знаки, а для объезда будет организовано три полосы движения.

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