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08:51 (мск), источник: 365info.kz

Погода 12 мая: град, шквал, пыльная буря

Только на юго-западе ожидается погода без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 60% 761 мм рт. ст. 4 м/с

По прогнозу РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных фронтальных разделов в субботу, 12 мая, в Казахстане сохраняются дожди с грозами. На юге и юго-востоке местами сильные дожди. Только на юго-западе ожидается погода без осадков.

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Местами — усиление ветра, шквал, туман, пыльная буря, возможен град. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, ветер 15−20, порывы 23−28 м/с, возможен град. В Кызылординской области местами — шквал, туман, ветер 15−20 м/с, возможен град. В Карагандинской области местами ожидаются туман, ветер 15−20 м/с, возможен град. В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15−25 м/с, возможен град. В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, ветер 15−20 м/с..

В Алматинской области местами усилится ветер 18−23 м/с, днем с пыльной бурей. В Павлодарской области местами — туман, днем ветер 15−20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами — туман, ночью ветер 15−20 м/с. В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман. Днем в Актюбинской области местами усилится ветер 18 м/с.

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