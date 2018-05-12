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10:41 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане пройдет общегосударственная акция по выявлению аллергии у детей

Акция пройдет на безвозмездной основе с 1 января по 1 июля 2019 года в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, а также с выездом в школы и дошкольные образовательные учреждения.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане пройдет общегосударственная разовая акция, в ходе которой будут обследоваться дети до 18 лет из группы риска на предмет раннего выявления аллергических заболеваний. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

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Акция пройдет на безвозмездной основе с 1 января по 1 июля 2019 года в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, а также с выездом в школы и дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, Министерство инновационного развития до середины июля должно разработать предложения по созданию системы аэробиологического мониторинга, которая будет отвечать за отслеживание концентрации пыльцы аллергенных растений и оповещение больных с аллергопатологией в конкретном регионе.

Еще одна интересная инициатива — организация диагностики аллергических заболеваний с применением ультрасовременных биологических микрочипов, а также разработка «аллергического паспорта» жителей Узбекистана.

Мирзиёев также поручил создать Международный центр молекулярной аллергологии и иммунологии, соответствующий международным стандартам лабораторной и научной практики (GLP, GSP) с привлечением сюда ведущих международных специалистов. Для кадрового пополнения отрасли планируется открыть кафедры аллергологии и клинической иммунологии в Ташкентской медицинской академии и Ташкентском педиатрическом медицинском институте, увеличить с 2018/2019 учебного года квоты приема в клиническую ординатуру этих учебных заведений. В будущем учебном году также запланировано открытие магистратуры по специальности «аллергология и клиническая иммунология».

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