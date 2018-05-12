Мирзиёев одобрил появление филиала МИСиС в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане в новом учебном году начнет работу филиал Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Россия), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

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Филиалу на безвозмездной основе будут переданы здания Навоийского государственного горного института и Алмалыкского промышленного профессионального колледжа, расположенные в Алмалыке (Ташкентская область).

В 2018/2019 учебном году филиал примет 150 человек в бакалавриат по направлениям образования «Горное дело» — 75 человек, «Металлургия» — 50 человек, «Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)» — 25 человек.

Обучение здесь будет проходить по учебным планам и программам, утвержденным головным институтом в России при учете требований государственных образовательных стандартов Узбекистана. Среди основных задач нового образовательного учреждения — подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров на уровне международных стандартов, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области металлургии, горного дела и других отраслях промышленного производства.

Прием абитуриентов и аттестация выпускников будут осуществляться в соответствии с требованиями, порядком и сроками, устанавливаемыми «МИСиС» по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Выпускникам по окончании выдадут диплом российского образца, который признается в Узбекистане. Мирзиёев освободил до 1 января 2019 года от таможенных платежей современное учебное и научное лабораторное оборудование, компьютерную технику, программные продукты, учебную и научно-методическую литературу, инвентарь и материально-технические ресурсы, ввозимые для оснащения и обеспечения деятельности филиала.