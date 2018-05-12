Мирзиёев одобрил появление филиала МИСиС в Узбекистане
Выпускникам по окончании выдадут диплом российского образца, который признается в Узбекистане.
Выпускникам по окончании выдадут диплом российского образца, который признается в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане в новом учебном году начнет работу филиал Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Россия), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.
Филиалу на безвозмездной основе будут переданы здания Навоийского государственного горного института и Алмалыкского промышленного профессионального колледжа, расположенные в Алмалыке (Ташкентская область).
В 2018/2019 учебном году филиал примет 150 человек в бакалавриат по направлениям образования «Горное дело» — 75 человек, «Металлургия» — 50 человек, «Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)» — 25 человек.
Обучение здесь будет проходить по учебным планам и программам, утвержденным головным институтом в России при учете требований государственных образовательных стандартов Узбекистана. Среди основных задач нового образовательного учреждения — подготовка высококвалифицированных
Прием абитуриентов и аттестация выпускников будут осуществляться в соответствии с требованиями, порядком и сроками, устанавливаемыми «МИСиС» по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана.
Выпускникам по окончании выдадут диплом российского образца, который признается в Узбекистане. Мирзиёев освободил до 1 января 2019 года от таможенных платежей современное учебное и научное лабораторное оборудование, компьютерную технику, программные продукты, учебную и
Напомним, что на сегодняшний день в состав Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» входят три российских и один зарубежный филиал, а также девять институтов, расположенных в Москве.