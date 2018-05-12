Омичи возмущены очередным подорожанием бензина

Сегодня, 12 мая, сразу в нескольких пабликах соцсети «ВКонтакте» появились сообщения об очередном подорожании бензина. Утром омичи отправились на заправку, а там их ждал неприятный сюрприз.

Если 7 мая литр АИ-92 стоил на АЗС «Газпромнефти» 38,20 рублей, то сегодня уже 38,50 рублей. АИ-95 теперь обойдется в 40,70 рублей. Таким образом, цена подскочила от 20 до 30 копеек за литр.

Стоимость дизельного топлива на раличных АЗС колеблется от 42,40 до 42,60 рублей.

Омичи негодуют в соцсетях, но кое-кто с юмором отнесся к ситуации:

— Пора заводить лошадей…