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14:14 (мск), источник: Om1.ru

Омичи возмущены очередным подорожанием бензина

Утром автолюбителей ждал на АЗС неприятный сюрприз.

Сегодня, 12 мая, сразу в нескольких пабликах соцсети «ВКонтакте» появились сообщения об очередном подорожании бензина. Утром омичи отправились на заправку, а там их ждал неприятный сюрприз.

Если 7 мая литр АИ-92 стоил на АЗС «Газпромнефти» 38,20 рублей, то сегодня уже 38,50 рублей. АИ-95 теперь обойдется в 40,70 рублей. Таким образом, цена подскочила от 20 до 30 копеек за литр.

Стоимость дизельного топлива на раличных АЗС колеблется от 42,40 до 42,60 рублей.

Омичи негодуют в соцсетях, но кое-кто с юмором отнесся к ситуации:

 — Пора заводить лошадей…

Не исключено, что это не последнее подорожание в мае.

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