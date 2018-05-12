Омичи возмущены очередным подорожанием бензина
Утром автолюбителей ждал на АЗС неприятный сюрприз.
Утром автолюбителей ждал на АЗС неприятный сюрприз.
Сегодня, 12 мая, сразу в нескольких пабликах соцсети «ВКонтакте» появились сообщения об очередном подорожании бензина. Утром омичи отправились на заправку, а там их ждал неприятный сюрприз.
Если 7 мая литр АИ-92 стоил на АЗС «Газпромнефти» 38,20 рублей, то сегодня уже 38,50 рублей. АИ-95 теперь обойдется в 40,70 рублей. Таким образом, цена подскочила от 20 до 30 копеек за литр.
Стоимость дизельного топлива на раличных АЗС колеблется от 42,40 до 42,60 рублей.
Омичи негодуют в соцсетях, но
— Пора заводить лошадей…
Не исключено, что это не последнее подорожание в мае.