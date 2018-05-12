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08:48 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивосток вернулась «Паллада»

Фрегат «Паллада» пробыл в море полтора месяца и вернулся в столицу Приморья За это время он посетил два иностранных порта: Пусан (Южная Корея) и Нагасаки (Япония). Этот рейст был 140-ым по счёту, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал капитан судна Сергей Толовиков, пейс прошёл удачно, в нормальных погодных условиях, а курсанты со всем справлялись. Например, студенты 3 курса не просто стояли на руле, а во время рейса были дублёрами вахтенного помощника.

«Перед прибытием в порт, мы провели анкетирование, по его итогам выявили, что курсанты хотят ещё раз пройти практику на “Палладе” и продолжить обучение по своей специальности. Для нас это главный показатель», — сказал Толовиков.

После этой морской практики курсанты получат квалификацию вахтенного матроса и вахтенного моториста.

«Больше всего запомнился вход в Нагасаки, когда мы все стояли на реях и кричали встречающим нас жителям “коничива” и “ура”. Впечатлений от рейса много, все их не передать. Самое сложное было побороть свой страх и подняться наверх», — делится курсант Дальневосточного мореходного училища Марк Ткачёв.

Плавательную практику прошли 117 курсантов из Дальрыбвтуза, Керченского государственного морского технологического университета, Камчатского государственного технического университет, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа.

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