Международный день семьи отметят в роддоме Владивостока
Торжество предусматривает как развлекательную программу, так и презентацию медучреждения.
Торжество предусматривает как развлекательную программу, так и презентацию медучреждения.
Международный день семьи отпразднуют во вторник, 15 мая, в третьем роддоме Владивостока. Принять участие в праздновании смогут будущие родители, а также их родные и близкие. Впрочем, присоединиться к торжеству персонал приглашает всех желающих.
Как напомнила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический роддом № 3» Светлана Сагайдачная, празднование Международного дня семьи — традиция учреждения, особенно любимая и коллективом, и пациентами.
«История “третьего” роддома неразрывно связана с историей приморских семей, чьи малыши появились с помощью наших специалистов, — подчеркнула она. — Именно здесь, в роддоме, принимая жизнь, мы также можем наблюдать рождение семьи — счастливой, наполненной детским смехом и радостью родителей. Поэтому День семьи для нас — весьма символичный».
Знакомясь с роддомом № 3, участники встречи узнают, какую помощь оказывают специалисты, какие отделения работают на здоровье матери и ребенка и каким оборудованием они оснащены, какие роды называют «партнерскими» и в чем их ценность. Также будущим мамам расскажут о методах обезболивания и послеродовом периоде и ответят на все вопросы.
Завершится мероприятие подарками, «сладким столом» и экскурсией по акушерскому корпусу.
Праздник, посвященный Международному дню семьи, пройдет в женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, 1-й этаж, актовый зал) во вторник, 15 мая. Начало — в 15 часов. Приглашаются все желающие.