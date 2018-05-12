Международный день семьи отметят в роддоме Владивостока

Международный день семьи отпразднуют во вторник, 15 мая, в третьем роддоме Владивостока. Принять участие в праздновании смогут будущие родители, а также их родные и близкие. Впрочем, присоединиться к торжеству персонал приглашает всех желающих.

Как напомнила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический роддом № 3» Светлана Сагайдачная, празднование Международного дня семьи — традиция учреждения, особенно любимая и коллективом, и пациентами.

«История “третьего” роддома неразрывно связана с историей приморских семей, чьи малыши появились с помощью наших специалистов, — подчеркнула она. — Именно здесь, в роддоме, принимая жизнь, мы также можем наблюдать рождение семьи — счастливой, наполненной детским смехом и радостью родителей. Поэтому День семьи для нас — весьма символичный».

Торжество предусматривает как развлекательную программу, так и презентацию медучреждения. Так, гостей ожидают конкурсы и шуточные викторины, в которых будущие родители покажут умение справляться с семейными обязанностями и свое чувство юмора.

Знакомясь с роддомом № 3, участники встречи узнают, какую помощь оказывают специалисты, какие отделения работают на здоровье матери и ребенка и каким оборудованием они оснащены, какие роды называют «партнерскими» и в чем их ценность. Также будущим мамам расскажут о методах обезболивания и послеродовом периоде и ответят на все вопросы.

Завершится мероприятие подарками, «сладким столом» и экскурсией по акушерскому корпусу.