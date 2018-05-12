В Екатеринбурге спасатели и парашютисты готовятся к встрече космонавтов

«На аэродроме Логиново в Свердловской области спасатели парашютисты, а также укладчики парашютов, которые принимают участие во встрече спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля типа “Союз ТМА”, выполнили прыжки на управляемых парашютных системах “Арбалет-2” с высоты до 1000 метров на точность приземления», — говорится в сообщении.