Группа «Моя Мишель» даст бесплатный концерт в Хабаровске
Музыканты выступят перед хабаровчанами в канун Дня России.
Музыканты выступят перед хабаровчанами в канун Дня России.
В краевой столице
Предприниматели уже бронируют места на ярмарке, чтобы представить свою продукцию. Поступило 80 заявок на 140 экспомест. Это вдвое больше, чем на прошлогодней ярмарке. Товары будут продаваться на выставке по цене ниже розничной на 10−15 процентов. Некоторые готовы предложить более высокие скидки — до 40 процентов.
— Впервые лучшим производителям Хабаровского края мы дарим возможность «зайти» в самую крупную сеть региона. 10 июня состоится конкурс для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а 11 июня — для
Фестиваль кухонь народов мира пройдёт также во второй день. Здесь хабаровчан тоже удивят и приготовят минимум 100 килограмм плова. Также на площадке приготовят осетинские пироги.
На деловой площадке обсудят актуальные темы развития новых форматов торговли в крае, проблему нелегального оборота алкоголя, который только в нашем регионе составляет 25−28 процентов. Поговорят и о перспективах экспорта дикоросов, собранных на «дальневосточных гектарах», а также о сокращении барьеров при выходе на экспорт.
Главный герой ярмарки -самолёт Су-35 — отныне официально носит имя героя 4 войн, жителя Хабаровска Льва Липовича. К сожалению, ветеран не дожил до этого дня. Соответствующий сертификат вручили дочери и внучке ветерана.
— Дедушка этого очень ждал. Когда с ним хотели обсудить этот момент, он сильно заболел и разговор не состоялся. Его до слез растрогало то, что ему выпала такая честь. Это значит, что его знают и помнят, — со слезами на глазах поделилась Оксана, внучка Льва Липовича.
Главным музыкальным гостем ярмарки станет группа «Моя Мишель». Коллектив появился в 2009 году в Благовещенске — столице Амурской области. Музыканты покорили российский