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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Группа «Моя Мишель» даст бесплатный концерт в Хабаровске

Музыканты выступят перед хабаровчанами в канун Дня России.

В краевой столице 10—11 июня пройдет выставка-ярмарка «Наш выбор 27». В этом году событие приурочено ко Дню России. Венцом ярмарки станет концерт группы «Моя Мишель», который хабаровчане смогут послушать бесплатно.

Предприниматели уже бронируют места на ярмарке, чтобы представить свою продукцию. Поступило 80 заявок на 140 экспомест. Это вдвое больше, чем на прошлогодней ярмарке. Товары будут продаваться на выставке по цене ниже розничной на 10−15 процентов. Некоторые готовы предложить более высокие скидки — до 40 процентов.

— Впервые лучшим производителям Хабаровского края мы дарим возможность «зайти» в самую крупную сеть региона. 10 июня состоится конкурс для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а 11 июня — для крестьянско-фермерских хозяйств. Победителей выберут хабаровчане, они будут пробовать товары и выставлять оценки по итогам которых будут определены лидеры в трёх номинациях: «Молочная продукция», «Колбасные изделия» и «Безалкогольные напитки», — рассказал Николай Крецу, председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края.

Откроет ярмарку в 11:00 10 июня актёр в форме генерал-губернатора Муравьева-Амурского. «Гвоздём» первого дня станет «Амурская уха» по рецепту нынешнего главы края. Планируется накормит супом 15 тысяч человек. Рекорд России будут ставить во второй день, гостей ярмарки напоят Кусуном — безалкогольным напитком, специально разработанным для выставки. Волонтеры должны будут разливать как уху, так и Кусун за 2 секунды. Чему ребята упорно тренируются практически каждый день.

Фестиваль кухонь народов мира пройдёт также во второй день. Здесь хабаровчан тоже удивят и приготовят минимум 100 килограмм плова. Также на площадке приготовят осетинские пироги.

На деловой площадке обсудят актуальные темы развития новых форматов торговли в крае, проблему нелегального оборота алкоголя, который только в нашем регионе составляет 25−28 процентов. Поговорят и о перспективах экспорта дикоросов, собранных на «дальневосточных гектарах», а также о сокращении барьеров при выходе на экспорт.

Два арт-объекта также появятся на набережной в преддверии события. Первый — трёхметровый светящийся логотип «Наш выбор 27», второй — 3D рисунок самолета Су-35 в многоугольнике. Его изобразит российский художник Данила Шмелев, который стал вторым в международном конкурсе 3D картин в Арабских Эмиратах в прошлом году.

Главный герой ярмарки -самолёт Су-35 — отныне официально носит имя героя 4 войн, жителя Хабаровска Льва Липовича. К сожалению, ветеран не дожил до этого дня. Соответствующий сертификат вручили дочери и внучке ветерана.

— Дедушка этого очень ждал. Когда с ним хотели обсудить этот момент, он сильно заболел и разговор не состоялся. Его до слез растрогало то, что ему выпала такая честь. Это значит, что его знают и помнят, — со слезами на глазах поделилась Оксана, внучка Льва Липовича.

Главным музыкальным гостем ярмарки станет группа «Моя Мишель». Коллектив появился в 2009 году в Благовещенске — столице Амурской области. Музыканты покорили российский шоу-бизнес песнями «Дура», «Ты мне нравишься», «Ванюша» и многими другими. Группа выступит в 21:00 на сцене перед колесом обозрения на набережной.

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