В Уфе на улице Вокзальной начался ремонт дороги

В городской администрации сообщили, что ремонтные работы пройдут на участке протяженностью в 1,5 километра. По словам руководства ремонтной организации, сейчас сотрудники обустраивают тротуар для пешеходов, а затем начнут снимать верхний слой асфальта с проезжей части.