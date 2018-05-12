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11:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Вокзальной начался ремонт дороги

В Уфе дорожные рабочие начали ремонтировать участок дорожного полотна по улице Вокзальной.

Источник: РИА "Новости"

В городской администрации сообщили, что ремонтные работы пройдут на участке протяженностью в 1,5 километра. По словам руководства ремонтной организации, сейчас сотрудники обустраивают тротуар для пешеходов, а затем начнут снимать верхний слой асфальта с проезжей части.

Кроме того, сейчас идет ремонт дорожного полотна по улице Кировоградской. Рабочие уже выполнили фрезеровку асфальта и заменили бордюрные камни. На очереди — укладка асфальта и замена канализационных люков.

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