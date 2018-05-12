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10:24 (мск), источник: Sputnik

Незапланированный визит: ветераны из Узбекистана по ошибке прилетели в Сочи

Фронтовики из Узбекистана должны была отправиться в Кисловодск, однако по ошибке попали в Сочи, что стало полной неожиданностью для них самих и работников аэропорта.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Семеро фронтовиков и их сопровождающие направлялись на отдых в Кисловодск, однако по ошибке прилетели в Сочи, где им организовали ночлег и экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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По данным мэрии, делегация фронтовиков, сопровождающие их родственники и врачи из Узбекистана летела из Москвы, где они были участниками парада Победы, в Кисловодск, где планировали отдохнуть в санатории. Однако по ошибке прилетели в Сочи, что стало полной неожиданностью для них самих и работников аэропорта, которые тут же сообщили о случившемся в администрацию города.

«Они просто-напросто перепутали билеты, взяли их до Сочи», — говорится в сообщении муниципалитета. Мэрией были приняты все меры для того, чтобы ветераны с комфортом разместились в городе. Они переночевали в одной из гостиниц Адлера, также для гостей были организованы экскурсии по городу.

Отмечается, что в пятницу вечером фронтовики на поезде отправились в Кисловодск.

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