Незапланированный визит: ветераны из Узбекистана по ошибке прилетели в Сочи
Фронтовики из Узбекистана должны была отправиться в Кисловодск, однако по ошибке попали в Сочи, что стало полной неожиданностью для них самих и работников аэропорта.
Фронтовики из Узбекистана должны была отправиться в Кисловодск, однако по ошибке попали в Сочи, что стало полной неожиданностью для них самих и работников аэропорта.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Семеро фронтовиков и их сопровождающие направлялись на отдых в Кисловодск, однако по ошибке прилетели в Сочи, где им организовали ночлег и экскурсии. Об этом сообщает
По данным мэрии, делегация фронтовиков, сопровождающие их родственники и врачи из Узбекистана летела из Москвы, где они были участниками парада Победы, в Кисловодск, где планировали отдохнуть в санатории. Однако по ошибке прилетели в Сочи, что стало полной неожиданностью для них самих и работников аэропорта, которые тут же сообщили о случившемся в администрацию города.
«Они
Отмечается, что в пятницу вечером фронтовики на поезде отправились в Кисловодск.