Незапланированный визит: ветераны из Узбекистана по ошибке прилетели в Сочи

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Семеро фронтовиков и их сопровождающие направлялись на отдых в Кисловодск, однако по ошибке прилетели в Сочи, где им организовали ночлег и экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, делегация фронтовиков, сопровождающие их родственники и врачи из Узбекистана летела из Москвы, где они были участниками парада Победы, в Кисловодск, где планировали отдохнуть в санатории. Однако по ошибке прилетели в Сочи, что стало полной неожиданностью для них самих и работников аэропорта, которые тут же сообщили о случившемся в администрацию города.

«Они просто-напросто перепутали билеты, взяли их до Сочи», — говорится в сообщении муниципалитета. Мэрией были приняты все меры для того, чтобы ветераны с комфортом разместились в городе. Они переночевали в одной из гостиниц Адлера, также для гостей были организованы экскурсии по городу.