В центре Челябинска открылась «Территория здоровья»

С 10-ти утра до двух развернется «поликлиника под открытым небом». Челябинцы смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела. «Территория здоровья» будет открыта каждые субботу и воскресенье с 12 мая по 3 июня. Эти выходные посвятят сдаче крови. Так что ждут и доноров с первой или третьей резус-отрицательными группами.