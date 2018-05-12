Точный прогноз погоды в Молдове на выходные: нас ждет похолодание

Так, в субботу днем, столбик термометра вряд ли перешагнет отметку в плюс 22 градуса по Цельсию, однако небо будет ясным и осадков не предвидится. Особенно зябко, согласно прогнозу синоптиков, будет в ночь с субботы на воскресенье, когда температура воздуха будет колебаться у отметки в плюс 8−9 градусов. Усугубит погодную картину в ночь с 12 на 13 мая прохладный ветер, скорость которого составит до 18 метров в секунду.