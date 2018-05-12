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12:45 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды в Молдове на выходные: нас ждет похолодание

По данным метеорологов, в субботу и воскресенье в дневные часы будет сравнительно прохладно, а ночью многие жители республики и вовсе рискуют замерзнуть, если загуляются допоздна.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Похоже, фраза из песни о том, что «нас утро встречает прохладой», становится в эти дни весьма актуальной для жителей республики.

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Так, в субботу днем, столбик термометра вряд ли перешагнет отметку в плюс 22 градуса по Цельсию, однако небо будет ясным и осадков не предвидится. Особенно зябко, согласно прогнозу синоптиков, будет в ночь с субботы на воскресенье, когда температура воздуха будет колебаться у отметки в плюс 8−9 градусов. Усугубит погодную картину в ночь с 12 на 13 мая прохладный ветер, скорость которого составит до 18 метров в секунду.

Воскресенье, 13 мая, выдастся еще более прохладным, а по стране пройдут ливневые дожди. В центральных и южных районах республики возможны грозы. В последний день уходящей недели синоптики обещают температуру в плюс 17 градусов днем.

С не менее прохладных температурных показателей начнется и неделя следующая: ощутимая прохлада в ночные часы сохранится вплоть до следующей субботы, 19 мая.

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