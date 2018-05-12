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10:12 (мск), источник: Sputnik

Лувр поможет открыть в Узбекистане центр по сохранению культурных ценностей

В перспективе возможно проведение выставки узбекских культурных ценностей в Лувре. Согласована дата проведения — 2021 год, однако пока не определен месяц.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Знаменитый французский музей Лувр окажет содействие Узбекистану в создании специализированного центра по сохранению и реставрации культурных ценностей, а также формировании электронного реестра музейных коллекций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Эти договоренности были достигнуты по итогам визита французской делегации в Ташкент.

«Стороны также обсудили вопрос организации национальной выставки Узбекистана в Лувре, ее основные аспекты, предварительный состав национальной экспозиции, а также дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Главная цель выставки — представить цивилизации и культуры, которые формировались на караванных путях Южной и Центральной Азии, расположенных на территории современного Узбекистана», — отметили в Фонде развития культуры и искусства.

В рамках визита в Узбекистан делегация Музея Лувр также провела переговоры в Сенате Олий Мажлиса, посетила музей истории основания Самарканда «Афросиаб», Институт археологических исследований, Институт искусствознания, Государственный музей искусств и Государственный музей истории. Ранее представители фонда заявляли, что выставка узбекских культурных ценностей может пройти в Лувре в 2021 году.

«Эта дискуссия велась в течение последних трех лет, но результатов не приносила. Поэтому в этом году мы приглашаем их опять вернуться к данному вопросу. И уже получили от них конкретную дату проведения — 2021 год, однако пока не определен месяц. Но зато у нас есть договоренности, которые мы хотим реализовать», — отмечал ранее Sputnik представитель фонда.

Кроме того, в настоящий момент Фонд развития культуры и искусства прорабатывает организацию еще нескольких крупных мероприятий за рубежом. Это выставки Узбекистана в Галерее Саклера в Вашингтоне (США) и в музее Альбертина в Вене (Австрия). Также планируется запустить национальный павильон страны на Венецианской биеннале (Италия). Это будет первый опыт не только для Узбекистана, но и для стран Центральной Азии.

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