Лувр поможет открыть в Узбекистане центр по сохранению культурных ценностей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Знаменитый французский музей Лувр окажет содействие Узбекистану в создании специализированного центра по сохранению и реставрации культурных ценностей, а также формировании электронного реестра музейных коллекций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Эти договоренности были достигнуты по итогам визита французской делегации в Ташкент.

«Стороны также обсудили вопрос организации национальной выставки Узбекистана в Лувре, ее основные аспекты, предварительный состав национальной экспозиции, а также дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Главная цель выставки — представить цивилизации и культуры, которые формировались на караванных путях Южной и Центральной Азии, расположенных на территории современного Узбекистана», — отметили в Фонде развития культуры и искусства.

В рамках визита в Узбекистан делегация Музея Лувр также провела переговоры в Сенате Олий Мажлиса, посетила музей истории основания Самарканда «Афросиаб», Институт археологических исследований, Институт искусствознания, Государственный музей искусств и Государственный музей истории. Ранее представители фонда заявляли, что выставка узбекских культурных ценностей может пройти в Лувре в 2021 году.

«Эта дискуссия велась в течение последних трех лет, но результатов не приносила. Поэтому в этом году мы приглашаем их опять вернуться к данному вопросу. И уже получили от них конкретную дату проведения — 2021 год, однако пока не определен месяц. Но зато у нас есть договоренности, которые мы хотим реализовать», — отмечал ранее Sputnik представитель фонда.