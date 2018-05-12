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11:20 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи в преддверии ЧМ-2018 ограничат въезд автобусов и движение грузовиков

Ограничения будут действовать с 1 июня по 17 июля.

Источник: AP 2018

Запрет на въезд коснется автобусов, следующих в Сочи по трассе А-147 Джубга — Сочи. Запрет будет действовать начиная с км 80+500 (справа), перед стационарным постом ДПС «Магри», где будет действовать временный пост ГИБДД. На дороге будет реализована возможность разворота транспортных средств, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ограничение движения грузовиков будет вводиться только в дни проведения футбольных матчей на территории Хотинского и Адлерского районов на следующих дорогах:

— А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия км 196+000 (перед Кудепстинским мостом-эстакадой) — км 214+470 (р-н поста Псоу), в том числе транспортные развязки «Адлерское кольцо» и «Голубые Дали» (р-н ЖД вокзала станции «Адлер»);.

— А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия на участке Адлер — Веселое, км 0+000 — км 8+001 (участок новой четырехполосной дороги от транспортной развязки «Адлерское кольцо» мимо въездов в Олимпийский парк до транспортной развязки по Таврической, Адлерский район);.

— А-149 Адлер — Красная Поляна, км 0+400 — км 6+000 (Адлерский район);.

— Автодорожная составляющая совмещенной дороги Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис» на участке км 0+000 + км 6+300 (Адлерский район).

Запрет движения грузовых автомобилей коснется транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Ограничения вводятся для обеспечения мер безопасности и с целью оптимизации логистики.

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