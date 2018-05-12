Мать-одиночку выселяют из квартиры за неуплату

Закон здесь строг: не платишь по счетам 2 месяца — выселение без предоставления другого жилья. Но вот в редакцию СБ пришло письмо — крик о помощи: Помогите! Я мать-одиночка, и нас с несовершеннолетней дочерью выселяют из квартиры на улицу за небольшой долг — 800 рублей вместе с пеней. Мы сразу же выехали по указанному адресу. Оказалось, все не так просто.

Минчанка Наталья Руденок одна поднимала троих детей, бралась за любую работу — от уборщицы до кухонного рабочего, чтобы хоть как-то обеспечить семью. А несколько лет назад началась черная полоса.

— После развода я вернулась в родительский дом, где на тот момент жила мама, она тяжело переживала смерть моего отца… Выяснилось, что за это время в квартире накопилась куча долгов! Кое-как мы их выплатили, но потом…

Обнаружилось, что у мамы не только не была оформлена пенсия, но и до сих пор был только старый советский паспорт. Дочь помогла ей сделать все необходимые документы и взвалила заботу о семье на себя. А потом случилась беда: в 2014 году после перенесенного инсульта мать парализовало. Одной небольшой зарплаты стало не хватать, начал расти долг за коммуналку. Дальше — все новые неприятности. Среднего сына осудили за спайсы, квартира, которую не смогли приватизировать, перешла в разряд коммерческого жилья, прикованной к постели матери становилось все хуже. Наталья принимает серьезное решение: уволиться с работы, чтобы посвятить себя уходу за мамой. Но та через месяц, в конце 2016 года, умирает. Почти год Наталья не может найти работу и вместе с младшей дочерью еле сводит концы с концами. Долг по коммуналке продолжает расти, на жизнь приходится занимать у знакомых. Наконец летом прошлого года Наталья устраивается на работу, но необходимо пройти 2 месяца неоплачиваемой стажировки… Потихоньку становится на ноги, а тут ЖЭУ подает иск на выселение семьи из квартиры.

— Все началось с декабря прошлого года, — рассказывает Наталья. — Я ходила в расчетно-справочный центр, обещала все погасить. Заплатила 200 рублей. Плюс на меня легли все судебные издержки. Прошло два заседания, третье же, где приняли решение о выселении, прошло без моего ведома. И вот с 3 марта мы с несовершеннолетней дочерью официально бездомные.

Сейчас младшей дочке Натальи 17 лет, девушка учится в строительном колледже. Ее мама получает около 600 рублей. Говорит, возможности погасить полностью весь накопившийся долг у них сейчас нет, но готовы выплачивать его хотя бы поэтапно. Однако решение суда уже вступило в силу: семью сняли с регистрационного учета, пришло уведомление о выселении…

Куда им идти? Как девочке закончить образование? Это первые лежащие на поверхности вопросы. Следом: а можно ли в такой ситуации помочь, найти компромисс? Мы адресовали их расчетно-справочному центру № 3 Московского района. Тут выяснилось, что в своем письме Наталья немного слукавила — сумма долга вместе с пеней гораздо больше. Начальник расчетно-справочного центра Ирина Бахматович так прокомментировала положение дел:

— По состоянию на 31 марта сумма основного долга — 820 рублей, пени — 2109. С момента образования нашего расчетно-справочного центра, 2005 года, эта семья не впервой накапливает такие долги и попадает в разряд неплательщиков. Сейчас же неоплаченными остаются коммунальные услуги за 16 месяцев. С 1 июля 2016 года эта квартира перешла в разряд коммерческого жилья — ее не приватизировали. Согласно законодательству, наниматели жилых помещений коммерческого использования подлежат выселению со всеми проживающими с ними членами семьи без предоставления другого жилья, если у них есть задолженность по коммунальным платежам в течение двух месяцев. Однако мы долгое время шли навстречу Наталье Руденок, звонили ей, приглашали на беседу, уведомляли, неоднократно приостанавливали подачу электроэнергии. Женщина объясняла, что попала в сложную ситуацию, несколько раз обещала погасить накопившийся долг. Но никакой оплаты не поступало. В октябре прошлого года мы подготовили документы в суд на взыскание долга за ЖКУ, а уже в декабре — исковое заявление на выселение. Тогда Наталья оплатила 150 рублей, позже — еще 50. Но в дальнейшем никакой оплаты, даже за текущие коммунальные начисления, от нее не поступало, не говоря уже о погашении основного долга. Мы всегда идем навстречу людям, которые попадают в сложные жизненные ситуации, предоставляем рассрочки, даем время найти работу и лишь потом принимаем крайние меры — судебный иск о выселении. Но ведь и сам человек должен быть заинтересован сохранить предоставленное жилье, идти на контакт, хоть как-то участвовать в погашении долга.

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