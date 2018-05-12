Лётчик поможет разобраться в тонкостях кухонь мира в Хабаровске

Источник: Восток Медиа

По словам теле- и радиоведущего Кирилла Старикова, который выступит в роли персонажа, он будет собой — весёлым, добрым парнем, который поможет разобраться в особенностях блюд разных кухонь мира. Перед посетителями выставки-ярмарки он предстанет в костюме лётчика. Его специально пошили для предстоящего события.

«Образ создавался по подобию настоящего лётчика. Брали костюм времён Советского Союза, а потом шили более похожий для меня. Он будет более лёгкий, потому что выставка пройдёт в июне — жарковато, я не в небе, а на земле, работаю на ярмарке. Шлем шили по музейному экспонату из более лёгких материалов. Всё очень удобно, в костюме я себя чувствую настоящим лётчиком», — признался Кирилл Стариков.

Ведущий снялся в нескольких промо-роликах для выставки-ярмарки. Там он в настоящем авиационном шлеме 50-х годов. Его специально взяли в театре «Триада».

Агентство писало, что лётчик персонаж второстепенный, а главный герой выставки-ярмарки «Наш выбор 27» — мультяшный самолёт Су35. В прошлом году он получил имя Лев в честь героя-лётчика, участника четырёх войн, почётного гражданина Хабаровска Льва Липовича. Сегодня, 12 мая, председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу вручил сертификат об этом дочери лётчика Елене Чеботарь.

«Очень приятно, что предоставлена такая возможность, такая честь почётному гражданину Хабаровска, участнику четырёх войн, моему отцу Льву Борисовичу Липовичу. Конечно, жалко, что он не дожил до этого времени, но он знал об этой инициативе, трепетно отнесся к этому. Спасибо, что выдвинули его кандидатуру. Это человек-легенда, он был очень ответственным, исполнительным, преданным отечеству», — рассказала Елена Чеботарь.

Лев Липович отдал авиации военной и гражданской 46 лет. Летать начал в 11 лет, когда пришёл в авиационный клуб. С небом не мог попрощаться до 64 лет. Во время Великой Отечественной войны спасал людей. Пять лет назад его нашла женщина, которую он вывез из блокадного Ленинграда, когда ей было всего 11 лет. Благодарная за спасение, она называла его папой.