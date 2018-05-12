Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убрать Польшу с пути: Россия сделала Китаю выгодное предложение
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Какими выросли дети-звезды советского кино
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Уход Манчини из «Зенита»: подробности
Зеппельт капут: обличителя России не пускают на ЧМ
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:48 (мск), источник: Восток Медиа

Лётчик поможет разобраться в тонкостях кухонь мира в Хабаровске

На выставке ярмарке «Наш выбор 27» в Хабаровске появится новым персонаж. Им станет лётчик, который будет работать во всех креативных зонах, помогать посетителям, поднимать им настроение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

По словам теле- и радиоведущего Кирилла Старикова, который выступит в роли персонажа, он будет собой — весёлым, добрым парнем, который поможет разобраться в особенностях блюд разных кухонь мира. Перед посетителями выставки-ярмарки он предстанет в костюме лётчика. Его специально пошили для предстоящего события.

«Образ создавался по подобию настоящего лётчика. Брали костюм времён Советского Союза, а потом шили более похожий для меня. Он будет более лёгкий, потому что выставка пройдёт в июне — жарковато, я не в небе, а на земле, работаю на ярмарке. Шлем шили по музейному экспонату из более лёгких материалов. Всё очень удобно, в костюме я себя чувствую настоящим лётчиком», — признался Кирилл Стариков.

Ведущий снялся в нескольких промо-роликах для выставки-ярмарки. Там он в настоящем авиационном шлеме 50-х годов. Его специально взяли в театре «Триада».

Агентство писало, что лётчик персонаж второстепенный, а главный герой выставки-ярмарки «Наш выбор 27» — мультяшный самолёт Су35. В прошлом году он получил имя Лев в честь героя-лётчика, участника четырёх войн, почётного гражданина Хабаровска Льва Липовича. Сегодня, 12 мая, председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу вручил сертификат об этом дочери лётчика Елене Чеботарь.

«Очень приятно, что предоставлена такая возможность, такая честь почётному гражданину Хабаровска, участнику четырёх войн, моему отцу Льву Борисовичу Липовичу. Конечно, жалко, что он не дожил до этого времени, но он знал об этой инициативе, трепетно отнесся к этому. Спасибо, что выдвинули его кандидатуру. Это человек-легенда, он был очень ответственным, исполнительным, преданным отечеству», — рассказала Елена Чеботарь.

Лев Липович отдал авиации военной и гражданской 46 лет. Летать начал в 11 лет, когда пришёл в авиационный клуб. С небом не мог попрощаться до 64 лет. Во время Великой Отечественной войны спасал людей. Пять лет назад его нашла женщина, которую он вывез из блокадного Ленинграда, когда ей было всего 11 лет. Благодарная за спасение, она называла его папой.

Легендарный лётчик родился в Ейске, служил на Дальнем Востоке, который стал для него родным. В Хабаровске Лев Липович прожил больше 70 лет. Почётный гражданин Хабаровска, которому в апреле этого года исполнился бы 101 год, умер в декабре 2017 года.

Все новости региона
 В ад для автолюбителей превратилась популярная дорога Владивостока
Молодые семьи в Хабаровске заселятся в «Берёзки» в начале лета
Госдеп назвал незаконной российскую поставку помощи в Донбасс
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
В НАТО отметили «быстрое возрождение» российской армии
Турция и Азербайджан запустят Трансанатолийский газопровод
От ABBA до Кончиты. Кого запомнили из победителей «Евровидения»
За неделю иностранные инвесторы забрали из России $152 млн
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира В группе А у швейцарской команды лишь на одно очко меньше, чем у российских хоккеистов
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь