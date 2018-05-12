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19:45 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области в очередной раз увеличили прожиточный минимум

В Самарской области утвердили прожиточный минимум по итогам первого квартала 2018 года. Его размер увеличили на 272 рубля — до 9672 рублей на душу населения.

Источник: РИА "Новости"

Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10607 рублей. Также вывели сумму минимума для детей — 9640 рублей, для пенсионеров — 7642 рубля.

Сам минимум чиновники устанавливают на основе потребительской корзины, в которой учитывают картофель, хлеб, макароны, крупы, фрукты, мясо и яйца.

Однако, кроме продуктов в корзине есть и непродовольственные товары. Их стоимость равна половине потраченной на них суммы. В минимум вписывают коммунальные и прочие платежи.

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