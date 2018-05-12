В Самарской области в очередной раз увеличили прожиточный минимум
В Самарской области утвердили прожиточный минимум по итогам первого квартала 2018 года. Его размер увеличили на 272 рубля — до 9672 рублей на душу населения.
В Самарской области утвердили прожиточный минимум по итогам первого квартала 2018 года. Его размер увеличили на 272 рубля — до 9672 рублей на душу населения.
Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10607 рублей. Также вывели сумму минимума для детей — 9640 рублей, для пенсионеров — 7642 рубля.
Сам минимум чиновники устанавливают на основе потребительской корзины, в которой учитывают картофель, хлеб, макароны, крупы, фрукты, мясо и яйца.
Однако, кроме продуктов в корзине есть и непродовольственные товары. Их стоимость равна половине потраченной на них суммы. В минимум вписывают коммунальные и прочие платежи.