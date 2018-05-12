Мэр Владивостока не хочет платить исполнительный сбор судебным приставам
Градоначальник Владивостока оказался в центре внимания судебных приставов Приморья.
Градоначальник Владивостока оказался в центре внимания судебных приставов Приморья.
Необходимость выплатить исполнительный сбор появилась после того, как ООО «Технохолдинг Сумотори» — при этом мэр города шёл поручителем сделки — выкупил долги ЗАО «Терминал Владивосток» у ЗАО «Инженерная компания СЭМ». Однако с СЭМ холдинг расплатился гораздо позже назначенного судом срока. При этом суд взыскал долг и с ООО «Технохолдинг Сумотори», и с поручителя Виталия Веркеенко солидарно. Взыскание исполнительного сбора Веркеенко оспорил, суд признал постановление судебного
Предприятие ООО «Технохолдинг Сумотори», недавно возглавляемое Виталием Веркеенко и выкупившее долг аэропорта у инженерной компании, всё же рассчиталось, но не сразу. В связи с этим
В пятницу, 11 мая, в
«Это всего лишь своеобразная отсрочка. Заплатить исполнительский сбор всё равно придётся. Причин, по которым он до сих пор не уплачен, может быть всего две: либо уведомление пришло слишком поздно, и срок для добровольного погашения закончился, либо элементарное нежелание и безалаберность человека, которому пришло постановление о взыскании исполнительного сбора».
В ООО «Технохолдинг Сумотори» корреспонденту сказали, что об этой истории ничего не знают.
«Виталий Веркеенко сейчас глава Владивостока и он не относится к группе компаний. Я не могу прокомментировать информацию о его долге судебным приставам», — ответил собеседник агентства.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», новый мэр Виталий Веркеенко — к слову, ставший им только в декабре — в 2017 году заработал 866 320 рублей.