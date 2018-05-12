Мэр Владивостока не хочет платить исполнительный сбор судебным приставам

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Необходимость выплатить исполнительный сбор появилась после того, как ООО «Технохолдинг Сумотори» — при этом мэр города шёл поручителем сделки — выкупил долги ЗАО «Терминал Владивосток» у ЗАО «Инженерная компания СЭМ». Однако с СЭМ холдинг расплатился гораздо позже назначенного судом срока. При этом суд взыскал долг и с ООО «Технохолдинг Сумотори», и с поручителя Виталия Веркеенко солидарно. Взыскание исполнительного сбора Веркеенко оспорил, суд признал постановление судебного пристава-исполнителя незаконным, но чуть позже апелляция Приморского краевого суда отменила решение суда первой инстанции.

Предприятие ООО «Технохолдинг Сумотори», недавно возглавляемое Виталием Веркеенко и выкупившее долг аэропорта у инженерной компании, всё же рассчиталось, но не сразу. В связи с этим пристав-исполнитель Елена Толордава возбудила исполнительное производство. Виталий Веркеенко судился с приставом по поводу исполнительного сбора и даже выиграл дело во Фрунзенском суде, но Приморский краевой суд встал на сторону УФССП и отменил решение суда первой инстанции.

Как разъяснил корреспонденту агентства практикующий юрист, для того, чтобы суд отменил решение о взыскании исполнительного сбора, должны быть веские причины. Освободить от уплаты исполнительского сбора истца могут, если «нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанности, вытекающей из предписаний постановления о возбуждении исполнительного производства». По материалам краевого суда, Веркеенко «каких-либо мер к добровольному исполнению обязательства, по которому он выступает поручителем, не принимал» и не проявил должную «заботливость и осмотрительность».

В пятницу, 11 мая, в пресс-службе УФССП корреспонденту агентства сообщили, что сейчас исполнительное производство приостановлено. Однако, по словам юриста, это не исключает обязанность Виталия Веркеенко оплатить исполнительный сбор:

«Это всего лишь своеобразная отсрочка. Заплатить исполнительский сбор всё равно придётся. Причин, по которым он до сих пор не уплачен, может быть всего две: либо уведомление пришло слишком поздно, и срок для добровольного погашения закончился, либо элементарное нежелание и безалаберность человека, которому пришло постановление о взыскании исполнительного сбора».

В ООО «Технохолдинг Сумотори» корреспонденту сказали, что об этой истории ничего не знают.

«Виталий Веркеенко сейчас глава Владивостока и он не относится к группе компаний. Я не могу прокомментировать информацию о его долге судебным приставам», — ответил собеседник агентства.

Как следует из апелляционного определения суда, вынесенного ещё 5 апреля 2018 года, в удовлетворении административного иска об освобождении от взыскания исполнительского сбора Виталию Веркеенко отказали.