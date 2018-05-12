NASA отправит на Марс вертолет

Американская космическая компания NASA в рамках своей миссии на Марс планирует задействовать вертолет.

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На разработку роботизированного аппарата компания потратила четыре года. Правда размерами инновация похвастаться не может. При весе 1,8 кг., двойной винт агрегата совершает 3 тысячи оборотов в минуту, что в 10 раз больше, чем у земных вертолетов.

Вертолет будет управляться дистанционно. Он поможет в исследовании местностей, куда традиционный марсоход не доберется. Вертолет сможет подавать сигнал с расстояния до 55 км и набирать высоту более 30 км.