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10:09 (мск), источник: UzReport.news

NASA отправит на Марс вертолет

Вертолет будет управляться дистанционно. Он поможет в исследовании местностей, куда традиционный марсоход не доберется.

Американская космическая компания NASA в рамках своей миссии на Марс планирует задействовать вертолет.

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На разработку роботизированного аппарата компания потратила четыре года. Правда размерами инновация похвастаться не может. При весе 1,8 кг., двойной винт агрегата совершает 3 тысячи оборотов в минуту, что в 10 раз больше, чем у земных вертолетов.

Вертолет будет управляться дистанционно. Он поможет в исследовании местностей, куда традиционный марсоход не доберется. Вертолет сможет подавать сигнал с расстояния до 55 км и набирать высоту более 30 км.

Миссия с использованием вертолета запланирована на июль 2020 года.

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