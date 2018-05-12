ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Самой пожилой пенсионерке России 128 лет, она проживает в Чеченской Республике.
Самой пожилой пенсионерке России 128 лет, она проживает в Чеченской Республике.
По данным Пенсионного фонда России, женщина родилась 1 июля 1889 года, передает RT.
В конце марта Министерство здравоохранения сообщило о намерении увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2024 году.
7 мая президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году.