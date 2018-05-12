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10:23 (мск), источник: Известия

ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране

Самой пожилой пенсионерке России 128 лет, она проживает в Чеченской Республике.

Источник: Reuters

По данным Пенсионного фонда России, женщина родилась 1 июля 1889 года, передает RT.

В конце марта Министерство здравоохранения сообщило о намерении увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2024 году.

7 мая президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году.

Читайте также: В Совфеде заявили, что пенсионный возраст женщин могут поднять до 60 лет, мужчин — до 65

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