Врачи сообщили об улучшении состояния Малобродского

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского как средней тяжести, он находится в отделении неотложной кардиологии в 20-й Городской клинической больнице Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в справочной медучреждения.

«Он находится в неотложной кардиологии, состояние средней тяжести», — сказала собеседница агентства.

Малобродский обвиняется по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, в четверг ему стало плохо на заседании суда, была вызвана бригада скорой помощи. Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что Малобродского в больнице пристегивают наручниками к кровати, в связи с чем правозащитник обратился к главе ГУ МВД России по Москве. Позже Федотов сообщил, что Малобродского перестали приковывать наручниками.

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Суд в четверг отказал в рассмотрении ходатайства СК о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. Данное ходатайство в суд поступило во второй раз, в конце апреля СК РФ уже выступал в суде с подобным ходатайством, однако прокуратура не поддержала следственные органы и попросила оставить Малобродского в СИЗО. Суд тогда не удовлетворил ходатайство, пояснив, что в нем были приведены те же мотивы и доводы, что и в ходатайстве о продлении Малобродскому срока содержания под стражей.

Басманный суд Москвы согласился с Генпрокуратурой РФ, которая попросила в четверг отложить рассмотрение ходатайства следственных органов до тех пор, пока первое решение по ходатайству не вступит в законную силу.