Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убрать Польшу с пути: РФ готова сделать КНР выгодное предложение
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Даже Польша не продаст: в РФ напомнили, что ждет Киев без "СП-2"
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная Швеции досрочно обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ
Латвия одержала третью победу на ЧМ, обыграв Германию
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Сделать деньги
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
15:35 (мск), источник: РИАЦ

В выходные регион ожидает высокая пожароопасность

С сегодняшнего дня и по 14 мая в Волгоградской области возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами. С таким предупреждением выступил региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 73% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

«В ближайшее время в Октябрьском, Котельниковском, Фроловском, Иловлинском, Клетском, Ольховском и Калачевском муниципальных районах, в областном центре, а также большинстве районов восточной половины Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса. В большинстве районов западной половины и отдельных районах восточной половины сохранится высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса», — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, на территории региона введен особый противопожарный режим. В связи с сохранением чрезвычайной пожароопасности жителям Волгоградской области рекомендуется воздержаться от выезда в лесные массивы, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, проявлять гражданскую сознательность: о нарушениях правил пожарной безопасности или случаях возгорания нужно незамедлительно сообщать по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Все новости региона
За соблюдением пожарного режима в регионе следят межведомственные патрули
В Иркутске испытали второй образец пассажирского лайнера МС-21
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
NASA показало «корональную дыру» на Солнце
Фрегат ВМФ России следит за авианосцем США в Средиземном море
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крестовый поход Воробьева: очередное испытание России Сборная России по хоккею проведет очередной матч группового этапа чемпионата мира в Дании, в котором попытается исправиться за обидное поражение от чехов в овертайме
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь