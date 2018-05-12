В выходные регион ожидает высокая пожароопасность

«В ближайшее время в Октябрьском, Котельниковском, Фроловском, Иловлинском, Клетском, Ольховском и Калачевском муниципальных районах, в областном центре, а также большинстве районов восточной половины Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса. В большинстве районов западной половины и отдельных районах восточной половины сохранится высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса», — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, на территории региона введен особый противопожарный режим. В связи с сохранением чрезвычайной пожароопасности жителям Волгоградской области рекомендуется воздержаться от выезда в лесные массивы, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, проявлять гражданскую сознательность: о нарушениях правил пожарной безопасности или случаях возгорания нужно незамедлительно сообщать по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».