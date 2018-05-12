Источник: ВМФ России получит на вооружение подводные беспилотники «Посейдон» до 2027 года
Носителем беспилотников станет новая атомная подлодка, добавил собеседник агентства.
Носителем беспилотников станет новая атомная подлодка, добавил собеседник агентства.
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» с атомной энергетической установкой поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018−2027 годы, их носителем станет строящаяся на «Севмаше» новая атомная подлодка. Об этом сообщил ТАСС источник в
Источник не уточнил тип
На «Севмаше» строятся как минимум две атомные подлодки спецназначения. В частности, по данным из открытых источников, незаконченная АПЛ проекта 949А «Белгород» была в декабре 2012 года перезаложена по спецпроекту 09852, она станет носителем необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов. Еще одна атомная подлодка специального назначения «Хабаровск» была заложена в июле 2014 года. По неподтвержденным данным, подлодка строится по проекту 09851 и может выступать в роли носителя как различных глубоководных аппаратов, так и новой системы вооружения.
Аппарат «Посейдон»
О создании в России беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой впервые сообщил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2018 года. Позже главком ВМФ Владимир Королев уточнил, что это оружие позволит флоту решать широкий спектр задач в акваториях рядом с территорией противника, система наведения позволит аппаратам самостоятельно выходить к цели с высокой точностью.
По данным Королева, аппараты вместе с носителями — атомными подводными лодками — входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Уже проведены испытания основного элемента беспилотника — ядерной энергетической установки, благодаря которой аппарат сможет двигаться на глубине свыше 1 км на большой скорости, оставаясь незамеченным. Аппарат получил название «Посейдон» в ходе открытого голосования на сайте Минобороны.