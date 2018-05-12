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12:09 (мск), источник: Publika.md

Патрульные инспекторы объявили о начале операции «Белые ночи»

На дорогах страны усилили проверки. Национальная патрульная инспекция проводит операцию «Белые ночи».

Источник: Publika.md

Таким образом инспекторы надеются снизить количество аварий на дорогах и выявить водителей, которые продолжают садиться за руль в пьяном виде.

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Недавно проблему транспарентности действий дорожной полиции затронул председатель Демпартии Влад Плахотнюк.

Он призвал сообщать о деталях проводимых инспекторами проверок, чтобы предотвращать нарушения на дорогах, вместо того, чтобы выслеживать недобросовестных водителей.

Полиция, в свою очередь, выступила с инициативой повысить штрафы для тех водителей, которые садятся выпившими за руль.

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