Патрульные инспекторы объявили о начале операции «Белые ночи»

Таким образом инспекторы надеются снизить количество аварий на дорогах и выявить водителей, которые продолжают садиться за руль в пьяном виде.

Он призвал сообщать о деталях проводимых инспекторами проверок, чтобы предотвращать нарушения на дорогах, вместо того, чтобы выслеживать недобросовестных водителей.



Полиция, в свою очередь, выступила с инициативой повысить штрафы для тех водителей, которые садятся выпившими за руль.