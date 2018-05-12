В Новосибирске изменили расписание электричек из-за ремонта путей

Источник: Комсомольская правда

Компания «Экспресс-пригород» сообщила об изменениях в расписании движения электропоездов с 13 по 31 мая.

На направлении Татарская — Колония изменения коснуться четырех поездов. Их прибытие и маршрут следование изменится от 1 до 12 минут. Работы на этом участке будут производится с 13 мая. Железнодорожники планируют закончить перегон к 20 мая.

Второй путь перегона Ояш — Чебула будут ремонтировать с 17 по 25 мая, и маршрут следования электропоездов изменится от одной минуты до часа в зависимости от состава. Изменения расписания коснуться электричек Восточного и Западного направлений. На первом движение поменяют пятнадцати поездам, на втором — двум.