Свердловский роспотребнадзор предупредил о возможной вспышке кори в период чемпионата мира по футболу

«В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года риски по завозу кори на территорию Свердловской области возрастают. Еще свежо воспоминание о вспышке кори 2016 года, которая доставила много неприятностей всем — и жителям региона, и медицинским работникам, и гостям Свердловской области», — сообщили в пресс-службе управления. Там напомнили о необходимости сделать прививку против кори.



По данным ведомства, в Свердловской области в 2017 году было зарегистрировано 3 случая заболевания корью, показатель составил 0,07 на 100 тыс. человек. «По результатам генотипирования установлено, что 2 случая были вызваны штаммом импортированным из Украины, 1 случай — завозной из Чеченской республики», — рассказали в управлении.