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19:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В фонтан в честь 30-летия Победы должны вернуть смальту и прежний рисунок

Суд Ленинского района встал на сторону возмущенных некачественными изменениями архитектора Владимира Борисова и вдовы архитектора Вагана Каркарьяна.

В Ленинском районном суде завершились слушания по иску к городской администрации от автора фонтана в честь 30 летия Победы Владимира Борисова и вдовы второго автора Вагана Каркарьяна. Требования истцов судьи частично удовлетворили: в чашу фонтана должны будут вернуть смальту и прежний рисунок.

— Нам должны примерно до вторника на руки выдать заключение суда, тогда будем точно знать в каком виде удовлетворены наши требования, — говорит Владимир Борисов. — Этот фонтан просто стал последней каплей в нашем возмущении. Сначала убрали ивы вокруг — посадили туи, много чего меняют, не думая, не проведя каких-то обсуждений, не учитывая художественную ценность.

А вот сумму возмещения морального вреда снизили: Тамара Каркарьян и Владимир Борисов должны получить по 25 тыс. рублей.

— Огромное количество денег потратили на этот с позволения сказать ремонт, — продолжает Владимир Борисов. — И что получилось? Положили дешевую плитку, испортили смальту. Мы хотим, чтобы все это переделывали те, кто принимал решение о таком ремонте — за свой счет, не за деньги из бюджета.

Ремонт фонтана завершили прошлой осенью. Он был вызван необходимостью: за больше, чем 40 лет полностью износились коммуникации, просела чаша, фонтан выглядел не лучшим образом. Реконструкция была завершена осенью. Авторы прежнего фонтана да и большая часть горожан остались недовольны: в чаше вместо благородной смальты появилась дешевая плитка и рисунок чаши стал похож на детские раскраски. Тогда Борисов и вдова Каркарьяна подали иск в суд. С тех пор состоялось 12 заседаний.

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