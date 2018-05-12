В фонтан в честь 30-летия Победы должны вернуть смальту и прежний рисунок

В Ленинском районном суде завершились слушания по иску к городской администрации от автора фонтана в честь 30 летия Победы Владимира Борисова и вдовы второго автора Вагана Каркарьяна. Требования истцов судьи частично удовлетворили: в чашу фонтана должны будут вернуть смальту и прежний рисунок.

— Нам должны примерно до вторника на руки выдать заключение суда, тогда будем точно знать в каком виде удовлетворены наши требования, — говорит Владимир Борисов. — Этот фонтан просто стал последней каплей в нашем возмущении. Сначала убрали ивы вокруг — посадили туи, много чего меняют, не думая, не проведя каких-то обсуждений, не учитывая художественную ценность.

А вот сумму возмещения морального вреда снизили: Тамара Каркарьян и Владимир Борисов должны получить по 25 тыс. рублей.

— Огромное количество денег потратили на этот с позволения сказать ремонт, — продолжает Владимир Борисов. — И что получилось? Положили дешевую плитку, испортили смальту. Мы хотим, чтобы все это переделывали те, кто принимал решение о таком ремонте — за свой счет, не за деньги из бюджета.