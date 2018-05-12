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17:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Движение по Большеохтинскому мосту ограничено до конца мая

Из-за ремонта движение по Большеохтинскому мосту будет закрыто до конца мая. Полностью перекрывать проезд не планируется.

Источник: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Пе

12 мая начнут асфальтировать покрытие проезжей части на самом мосту и в прилегающем к нему транспортном тоннеле. С полуночи 12 мая до 22 часов 13 мая будут закрыты крайние правые полосы. При этом правую полосу в направлении из центра к Охте закроют в субботу после 17 часов. В районе съезда с моста на Синопскую набережную правые полосы закроют на несколько часов: с 20:00 субботы до 13:00 воскресенья.

Правые полосы в обоих направлениях продолжат закрывать с 13 по 18 мая по ночам: с 22:00 до 6:00, а также в следующие выходные, с 22:00 18 мая до 22:00 20 мая.

Внутренние полосы будут закрыты для проезда в будние дни с 22:00 до 6:00, в период с 20 по 31 мая, а в выходные — с 22:00 25 мая до вечера 27 мая.

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