Движение по Большеохтинскому мосту ограничено до конца мая

12 мая начнут асфальтировать покрытие проезжей части на самом мосту и в прилегающем к нему транспортном тоннеле. С полуночи 12 мая до 22 часов 13 мая будут закрыты крайние правые полосы. При этом правую полосу в направлении из центра к Охте закроют в субботу после 17 часов. В районе съезда с моста на Синопскую набережную правые полосы закроют на несколько часов: с 20:00 субботы до 13:00 воскресенья.
Правые полосы в обоих направлениях продолжат закрывать с 13 по 18 мая по ночам: с 22:00 до 6:00, а также в следующие выходные, с 22:00 18 мая до 22:00 20 мая.
Внутренние полосы будут закрыты для проезда в будние дни с 22:00 до 6:00, в период с 20 по 31 мая, а в выходные — с 22:00 25 мая до вечера 27 мая.