Движение по Большеохтинскому мосту ограничено до конца мая

12 мая начнут асфальтировать покрытие проезжей части на самом мосту и в прилегающем к нему транспортном тоннеле. С полуночи 12 мая до 22 часов 13 мая будут закрыты крайние правые полосы. При этом правую полосу в направлении из центра к Охте закроют в субботу после 17 часов. В районе съезда с моста на Синопскую набережную правые полосы закроют на несколько часов: с 20:00 субботы до 13:00 воскресенья.