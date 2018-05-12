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19:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Отключение отопления в Иркутске: с 14 мая батареи станут холодными

Ну все, считай, лето на дворе. В понедельник, 14 мая, в Иркутске завершается отопительный сезон, управляющие компании переведут тепловые сети и тепловые пункты на летний режим работы. С этого дня батареи в квартире станут холодными.

Источник: Комсомольская правда

— Решение об отключении связано с тем, что в городе установилась устойчивая температура воздуха, — сообщила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

Кстати, собственники квартир могут сами выбрать дату ограничения теплоснабжения для своего дома в зависимости от температуры в жилище. И еще, в случае ухудшения погоды, окончание отопительного сезона может измениться. По телефону горячей линии, на которую можно обратиться с любыми коммунальными вопросами, объяснят все подробнее.

Уточним, что каждый год в Иркутске отопительный сезон завершается примерно в одно и то же время. В прошлом году датой отсчета стало 15 мая.

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