Отключение отопления в Иркутске: с 14 мая батареи станут холодными

Источник: Комсомольская правда

— Решение об отключении связано с тем, что в городе установилась устойчивая температура воздуха, — сообщила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

Кстати, собственники квартир могут сами выбрать дату ограничения теплоснабжения для своего дома в зависимости от температуры в жилище. И еще, в случае ухудшения погоды, окончание отопительного сезона может измениться. По телефону горячей линии, на которую можно обратиться с любыми коммунальными вопросами, объяснят все подробнее.