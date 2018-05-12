МЧС по Башкирии: заморозки в воздухе и на почве сохранятся

По сведениям республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая и 13 мая на территории республики местами ночью и утром сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. 12 мая — 0−2°, 13 мая — 0−3°.