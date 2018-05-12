Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во сколько обошелся РФ провал Самойловой на «Евровидении» - СМИ
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Кэти Холмс выходит замуж за Джейми Фокса
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Уход Манчини из «Зенита»: подробности
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
32На Красной площади прошел Парад Победы
11:39 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС по Башкирии: заморозки в воздухе и на почве сохранятся

МЧС по Республике Башкортостан вновь предупреждает жителей.

Источник: РИА "Новости"

По сведениям республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая и 13 мая на территории республики местами ночью и утром сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. 12 мая — 0−2°, 13 мая — 0−3°.

Жителей призывают быть особенно внимательными и осторожными.

Все новости региона
Башкирский курай прозвучал на самом высоком здании в мире - Бурдж-Халифе
В Иркутске испытали второй образец пассажирского лайнера МС-21
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
В НАТО отметили «быстрое возрождение» российской армии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира В группе А у швейцарской команды лишь на одно очко меньше, чем у российских хоккеистов
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь