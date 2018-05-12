Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вражеское вторжение»: ответ Киеву на угрозы по Крымском мосту
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Кэти Холмс выходит замуж за Джейми Фокса
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Даже Польша не продаст: в РФ напомнили, что ждет Киев без "СП-2"
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Сделать деньги
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
16:07 (мск), источник: РИА Крым

По дороге, воде и рельсам: в Севастополе с понедельника подорожает проезд

В Севастополе с 14 мая изменяются тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба предприятия Севэлектроавтотранс.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно приказу департамента городского хозяйства города Севастополя… с 14 мая 2018 года планируется повышение стоимости проезда в городском электро- и автотранспорте, а также перевозки пассажиров морским транспортом общего пользования», — говорится в сообщении.

В частности, проезд в троллейбусах и городских автобусах подорожает до 18 рублей. При этом при использовании Единой городской карты одна поездка в автобусе обойдется в 15 рублей, в троллейбусе — 14 рублей. Увеличится также стоимость билетов на катер — до 22 рублей. За одну поездку на пароме придется заплатить 28 рублей. В пресс-службе уточнили, что при использовании Единой городской карты Севастополя цена за билет на катер или паром составит 20 рублей за одну поездку.

Все новости региона
 На лайнере 'Князь Владимир' произошел пожар: рейс из Сочи отменили
Граница на замке: в Крыму открыли новую погранзаставу
В Иркутске испытали второй образец пассажирского лайнера МС-21
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
NASA показало «корональную дыру» на Солнце
Фрегат ВМФ России следит за авианосцем США в Средиземном море
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крестовый поход Воробьева: очередное испытание России Сборная России по хоккею проведет очередной матч группового этапа чемпионата мира в Дании, в котором попытается исправиться за обидное поражение от чехов в овертайме
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь