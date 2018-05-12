Песчаный пляж и искусственные острова могут появиться на юго‑востоке Москвы

Источник: AP 2018

РИАМО — 12 мая. «Осенью этого года будет завершена разработка проектной документации по благоустройству территории вокруг Черного озера на юго-востоке города. Концепция благоустройства предполагает организацию шести различных функциональных зон вокруг озера», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Читайте также Жить в Балашихе — гулять в Горенках и возвращаться из Москвы на такси

По его словам, на озере будет обустроен городской «Urban парк», где планируется проводить ярмарки и различные фестивали. Здесь также разместят детские игровые площадки, кафе, беседки, пункты проката велосипедов и роликов, а также специальные площадки для выгула и тренировки собак.

Глава Стройкомлекса отметил, что рядом предполагается обустроить спортивный парк с беговыми дорожками и крытым павильоном для занятий физкультурой.

«Непосредственно на берегу будет организован песчаный пляж с беседками, лежаками, зонтиками, пирсами и открытым летним бассейном длиной 25 метров», — сообщил заммэра.

На другом берегу озера планируется разместить «Парк на холмах», на территории которого появятся игровая поляна, смотровая площадка-пирс и мостики для рыбалки. Рядом будет пешеходный бульвар с площадками для тихого отдыха, гамаками, беседками и крытыми павильонами.

«Изюминкой проекта станет «Парк-Архипелаг», то есть цепочка искусственных островов, пересекающих озеро и связанных между собой пешеходным маршрутом.