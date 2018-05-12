Песчаный пляж и искусственные острова могут появиться на юго‑востоке Москвы
В столичном районе Некрасовка могут создать искусственные острова и организовать песчаный пляж, сейчас ведется разработка проекта, говорится в сообщении
В столичном районе Некрасовка могут создать искусственные острова и организовать песчаный пляж, сейчас ведется разработка проекта, говорится в сообщении
РИАМО — 12 мая. «Осенью этого года будет завершена разработка проектной документации по благоустройству территории вокруг Черного озера на
По его словам, на озере будет обустроен городской «Urban парк», где планируется проводить ярмарки и различные фестивали. Здесь также разместят детские игровые площадки, кафе, беседки, пункты проката велосипедов и роликов, а также специальные площадки для выгула и тренировки собак.
Глава Стройкомлекса отметил, что рядом предполагается обустроить спортивный парк с беговыми дорожками и крытым павильоном для занятий физкультурой.
«Непосредственно на берегу будет организован песчаный пляж с беседками, лежаками, зонтиками, пирсами и открытым летним бассейном длиной 25 метров», — сообщил заммэра.
На другом берегу озера планируется разместить «Парк на холмах», на территории которого появятся игровая поляна, смотровая
«Изюминкой проекта станет «Парк-Архипелаг», то есть цепочка искусственных островов, пересекающих озеро и связанных между собой пешеходным маршрутом.
Как уточнил Хуснуллин, общая протяженность веломаршрута вокруг озера составит около 5 километров, а благоустроенной набережной — 2,4 километра. При этом площадь благоустройства составит порядка 18 гектар. Завершить работы по созданию парковой зоны предполагается в 2019 году.