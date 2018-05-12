Источник: БЕЛТА

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Читайте также До 24 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 12 мая

В воскресенье будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку республики и днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 6−12 градусов выше нуля, во второй половине — 18−24 градуса тепла. В воскресенье опасных метеорологических явлений не ожидается.