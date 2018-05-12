Когда откроют новые участки Большого кольца метро?

Источник: РИА "Новости"

Большую кольцевую линию московского метро, включающую 31 станцию с 21 пересадкой, планируют полностью построить к 2022 году. До этого времени будут открываться отдельные участки второго кольца.

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Движение на первом участке от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» заработало в феврале 2018 года. Были открыты пять новых станций, самыми популярными из них стали «Деловой центр» и «ЦСКА», пишет mos.ru.

Также в 2018 году планируется открыть движение на участке от «Петровского парка» до «Нижней Масловки». В 2019 году заработает участок от «Авиамоторной» до станции «Лефортово».