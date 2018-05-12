Когда откроют новые участки Большого кольца метро?
Вторая кольцевая линия московского метро будет полностью открыта в конце 2022 года.
Вторая кольцевая линия московского метро будет полностью открыта в конце 2022 года.
Большую кольцевую линию московского метро, включающую 31 станцию с 21 пересадкой, планируют полностью построить к 2022 году. До этого времени будут открываться отдельные участки второго кольца.
Движение на первом участке от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» заработало в феврале 2018 года. Были открыты пять новых станций, самыми популярными из них стали «Деловой центр» и «ЦСКА», пишет mos.ru.
Также в 2018 году планируется открыть движение на участке от «Петровского парка» до «Нижней Масловки». В 2019 году заработает участок от «Авиамоторной» до станции «Лефортово».
По заявлению заммэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина, в 2020 году запустят движение ещё по трём участкам второго кольца: от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники», от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» и от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». Всего на этих участках появится восемь новых станций, ещё две, расположенные на Каховской линии, будут реконструированы.