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11:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда откроют новые участки Большого кольца метро?

Вторая кольцевая линия московского метро будет полностью открыта в конце 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

Большую кольцевую линию московского метро, включающую 31 станцию с 21 пересадкой, планируют полностью построить к 2022 году. До этого времени будут открываться отдельные участки второго кольца.

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Движение на первом участке от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» заработало в феврале 2018 года. Были открыты пять новых станций, самыми популярными из них стали «Деловой центр» и «ЦСКА», пишет mos.ru.

Также в 2018 году планируется открыть движение на участке от «Петровского парка» до «Нижней Масловки». В 2019 году заработает участок от «Авиамоторной» до станции «Лефортово».

По заявлению заммэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина, в 2020 году запустят движение ещё по трём участкам второго кольца: от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники», от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» и от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». Всего на этих участках появится восемь новых станций, ещё две, расположенные на Каховской линии, будут реконструированы.

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