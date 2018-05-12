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15:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС предупреждает жителей Прикамья о заморозках 13 мая

Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период.

Источник: Аргументы и факты

Заморозки ожидаются в Прикамье 13 мая. Как сообщает МЧС по Пермскому краю со ссылкой на гидрометцентр, температура в воздухе и на поверхности почвы будет составлять −1…−3°.

МЧС предупреждает жителей края перемене температуры и напоминает о том, что погодные условия надо особенно учитывать автомобилистам, а также тем, кто будет находиться на природе.

«Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщают спасатели.

МЧС также советует уберечь от заморозков растения, укрыв их плёнкой или другим защитным материалом.

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