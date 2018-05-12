В РФ с 1 июня введут стандарт на жидкости для электронных сигарет

Источник: Reuters

Это следует из приказа Росстандарта, подписанного 17 апреля 2017 года.

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Документ, в частности, устанавливает ингредиенты, которые можно использовать в электронных сигаретах, требования к упаковке изделий, перечень информации на упаковке, методы проверки содержания никотина в жидкости. Так, для изготовления жидкости для электронных систем доставки никотина применяются никотин, соли никотина с чистотой не менее 98%; дистиллированный глицерин для пищевой промышленности с чистотой не менее 94%; пропиленгликоль с чистотой не менее 95%.

Допускается применение других ингредиентов, обеспечивающих установленные изготовителем характеристики жидкости для электронных сигарет.

Упаковки таких сигарет должны быть изготовлены таким образом, чтобы их не смогли открыть дети. На них наносится предупреждающая надпись «Никотин вызывает зависимость». Кроме того, на упаковке должны быть указаны вид продукции, наименование и адрес изготовителя и импортёра, дата производства, объём, содержание никотина в жидкости (миллиграмм/куб. см).

По оценке Профессионального альянса участников российского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС), объем российского рынка ЭСДН в 2017 году составил 18 млрд рублей, что сопоставимо с показателем 2016 года.