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17:21 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Петербурге открываются мост Бетанкура и станция метро «Новокрестовская»

Новая переправа и новая станция метро. В воскресенье петербуржцы смогут оценить новые транспортные объекты.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Откроются мост Бетанкура и участок набережной Макарова, которые пока доступны лишь для строительной техники. Завтра утром они будут работать еще в закрытом режиме — для рабочих групп, а уже в шесть вечера — для всех желающих. На этом работы не заканчиваются: ещё будут красить металлоконструкции, монтировать лестничные сходы. Переправа разгрузит трафик на Тучковом мосту, Васильевском острове и восточной части Петроградской стороны.

И завтра же для пассажиров распахнет двери станция метро «Новокрестовская». Причем вход будет бесплатным. В первую очередь удобство новой станции смогут оценить футбольные болельщики. В воскресенье на Крестовском острове как раз пройдет игра «Зенита» и хабаровского СКА.

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