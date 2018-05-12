В Петербурге открываются мост Бетанкура и станция метро «Новокрестовская»

Откроются мост Бетанкура и участок набережной Макарова, которые пока доступны лишь для строительной техники. Завтра утром они будут работать еще в закрытом режиме — для рабочих групп, а уже в шесть вечера — для всех желающих. На этом работы не заканчиваются: ещё будут красить металлоконструкции, монтировать лестничные сходы. Переправа разгрузит трафик на Тучковом мосту, Васильевском острове и восточной части Петроградской стороны.