Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
СМИ: Одесские школьники съездили в Крым и пожалели
СМИ: Летчик Ярошенко попрощался с семьей
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
13:39 (мск), источник: Informburo.kz

Первый день священного месяца Рамазан в Казахстане наступит 17 мая

Главный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз обратился к мусульманам в преддверии священного месяца Рамазан.

Источник: Informburo.kz

Главный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз назвал дату начала священного месяца Рамазан. Точное определение даты основано на решении учёного совета Духовного управления мусульман Казахстана и астрономических расчётах, сообщается на сайте ДУМК.

Читайте также
Новые арт-объекты предложили акимату Алматы

«Мусульманскому сообществу следует дождаться рождения новой луны в 29-й день месяца Шаабан (восьмой месяц лунного мусульманского календаря — Авт.) до месяца Рамазан. Некоторые мусульманские учёные утверждают, что 29-й день Шаабана наступит в промежутке с 15 по 30 мая — 16 мая. И астрономические расчёты показывают, что новая луна родится 16 мая. Следовательно, 17 мая — первый день месяца Рамазан», — сообщил Серикбай кажы Ораз.

Духовное управление мусульман Казахстана запросило официальную информацию из Национального центра космических исследований и технологий, который является одним из фундаментальных исследовательских центров в стране. В центре подтвердили, что 16 мая можно увидеть новолуние.

Рамазан — девятый месяц лунного календаря, по которому живут мусульмане всего мира, самый почётный и важный месяц года. Начало Рамазана совпадает с новолунием, поэтому в каждой стране его начало определяется отдельно.

Пост в Рамазан — это один из пяти столпов ислама, основных предписаний шариата. В эти дни правоверным необходимо забыть о вражде и обидах, опустить оружие даже в горячих точках. Каждый свой поступок мусульмане должны совершать, думая о Всевышнем.

Промежуток между рассветом и закатом в это время составляет до 17−18 часов. Всё это время мусульманин не должен ни есть, ни пить.

Все новости региона
"Астана" проиграла "Автодору" и не вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ
В Иркутске испытали второй образец пассажирского лайнера МС-21
Фрегат ВМФ России следит за авианосцем США в Средиземном море
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крестовый поход Воробьева: очередное испытание России Сборная России по хоккею проведет очередной матч группового этапа чемпионата мира в Дании, в котором попытается исправиться за обидное поражение от чехов в овертайме
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь