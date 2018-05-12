Первый день священного месяца Рамазан в Казахстане наступит 17 мая

Источник: Informburo.kz

Главный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз назвал дату начала священного месяца Рамазан. Точное определение даты основано на решении учёного совета Духовного управления мусульман Казахстана и астрономических расчётах, сообщается на сайте ДУМК.

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«Мусульманскому сообществу следует дождаться рождения новой луны в 29-й день месяца Шаабан (восьмой месяц лунного мусульманского календаря — Авт.) до месяца Рамазан. Некоторые мусульманские учёные утверждают, что 29-й день Шаабана наступит в промежутке с 15 по 30 мая — 16 мая. И астрономические расчёты показывают, что новая луна родится 16 мая. Следовательно, 17 мая — первый день месяца Рамазан», — сообщил Серикбай кажы Ораз.

Духовное управление мусульман Казахстана запросило официальную информацию из Национального центра космических исследований и технологий, который является одним из фундаментальных исследовательских центров в стране. В центре подтвердили, что 16 мая можно увидеть новолуние.

Рамазан — девятый месяц лунного календаря, по которому живут мусульмане всего мира, самый почётный и важный месяц года. Начало Рамазана совпадает с новолунием, поэтому в каждой стране его начало определяется отдельно.

Пост в Рамазан — это один из пяти столпов ислама, основных предписаний шариата. В эти дни правоверным необходимо забыть о вражде и обидах, опустить оружие даже в горячих точках. Каждый свой поступок мусульмане должны совершать, думая о Всевышнем.